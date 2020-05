El confinament també afecta la regla

L’actriu i cantant Paula Jornet va llançar una pregunta a Twitter: “A mi i a més gent que conec ens està fent més mal la regla durant el confinament. A vosaltres també?” El mateix va apuntar l’editora i analista de gènere Marta Roqueta: “¿Se us ha trastocat la regla durant el confinament?” La pregunta és enviada en diferents grups de WhatsApp. Les respostes no triguen: “Els dos cops que l’he tinguda durant el confinament m’ha fet molt més mal de l’habitual. Ara estic esperant que em vingui de nou... amb una mica de retard”, diu la Paula. “Vaig tenir un retard de dues setmanes”, apunta l’Anna. I la Irene ja ho havia comentat abans amb una amiga: “Ens ha fet més mal i creiem que estant tancades a casa ens adonem més de la molèstia”.

Doncs sí: el confinament sí que afecta la menstruació. I els de la Paula, la Marta o l’Anna no són casos aïllats, ni molt menys. Un estudi d’Intimina ha constatat que el 63% de les dones espanyoles ha tingut desajustos menstruals durant els últims dos mesos. Segons una enquesta a més de 700 dones, les que més han patit aquestes irregularitats -més dolor, retards o regles més o menys abundants- són les que tenen entre 26 i 35 anys.

“La menstruació és molt sensible als canvis de la vida diària, i amb el confinament es poden produir alteracions del cicle en la durada, la regularitat, la quantitat i el dolor”, afirma Carles Dosouto, doctor en medicina reproductiva a l’Hospital de Sant Pau - Fundació Puigvert. Aquests canvis són molt diversos: més estrès i ansietat, poca exposició a la llum solar i molta més a la llum blava de les pantalles, alteracions en els horaris i en l’alimentació, menys exercici físic... Són petites alertes que arriben al cervell: “El cos detecta que passa alguna cosa estranya i que hi ha una situació de risc, es posa en mode estalvi d’energia i es desconnecta”, exemplifica el doctor Julio Herrero, cap de medicina reproductiva de la Vall d’Hebron.

No és res atzarós, sinó una afectació del ritme hormonal. Els canvis en els bioritmes i l’estrès afecten una part del cervell que es diu hipotàlem, que en condicions normals i en el cas de les dones allibera una hormona (GnRH) que s’encarrega d’iniciar el cicle menstrual. “Les hormones de l’estrès, que s’anomenen cortisols, frenen la cascada d’estimulació a l’hipotàlem. Com que es deixa d’alliberar l’hormona GnRH, es desactiven els altres estímuls, com la progesterona, i fan que l’ovari es quedi en hibernació”, explica Herrero. “L’alteració dels patrons menstruals sempre s’explica per una alteració en l’ovulació”, recorda Dosouto.

Factors que influeixen

De fet, l’afectació a la regla dependrà de la intensitat dels canvis en la vida diària i del moment del cicle menstrual en què s’han produït. “Si el moment d’estrès és al principi del cicle, pot passar que la dona no ovuli o ovuli tard, i tingui retards en la regla o petites pèrdues durant molts dies -diu Dosouto-. I si els canvis s’han produït en el moment de la implantació, pot passar que la menstruació s’avanci”, afegeix. En el pitjor dels casos, es pot produir una amenorrea, que és quan la regla deixa de venir almenys durant tres mesos.

Ara bé, per a algunes dones el confinament ha tingut un efecte positiu en aquest sentit. “Hi ha dones que abans de la pandèmia tenien un dia a dia molt estressant i ara, en canvi, tenen una oportunitat per descansar. A elles els passa el contrari, i pot ser que els millori la fertilitat”, explica Dosouto.

Tranquil·litat si el canvi és lleu

¿I ens hem de preocupar, si tenim regles estranyes? D’entrada, no, diuen els ginecòlegs. “Les regles seran normals quan es restableixi la normalitat i no quedaran seqüeles”, tranquil·litza Herrero. La directora del servei de ginecologia i obstetrícia de l’Hospital de Sant Pau, Elisa Llurba, diu que si els canvis són “lleus”, com tenir regles més curtes o més abundants, no cal alarmar-se. Però avisa que si els dolors s’intensifiquen o la menstruació deixa de venir durant dos o més mesos, cal almenys fer una consulta al metge. “A vegades, i més en aquesta situació sanitària, ens esperem molt a anar al metge i després pot haver-hi algun problema. Si no tenies mai dolor de regla i ara sí, pot ser alguna cosa important”, diu.

Costa trobar algun precedent en què tantes dones a la vegada patissin canvis hormonals i alteracions en la menstruació. “Molta gent va patir molt en la crisi econòmica del 2008, però ara ha sigut un canvi generalitzat i de la nit al dia. A excepció de les guerres, mai s’havia passat per una situació col·lectiva així”, conclou Llurba.