Continua baixant el nombre de morts a Catalunya i el Govern compra dues mascaretes per persona: les claus del dia, amb Antoni Bassas (10/04/2020)

Bon dia des de l’ARA. Avui és divendres, 10 d’abril del 2020, Divendres Sant. S'espera un cap de setmana que en conjunt serà tranquil amb força sol, algunes nuvolades de tarda al Pirineu i un ambient que, durant les hores centrals del dia, serà suau, amb valors de temperatura entre els 17 ºC i els 22 ºC a la majoria de comarques.

1. Sapigueu que el conseller d’Interior ha anunciat l’establiment de més de 500 controls de Mossos d’Esquadra a les carreteres, des d’avui fins dilluns, per evitar desplaçaments de persones que no treballin en serveis essencials.

Fixeu-vos en aquest tuit dels Mossos, d’ahir al vespre:

Moltes gràcies per mantenir les carreteres buides i respectar les restriccions. Aquestes imatges han de continuar igual els propers dies #OperacióNOSortida #QuedatACasa pic.twitter.com/KjVRPJAEGF — Mossos (@mossos) April 9, 2020

2. Dilluns a Espanya, dimarts a Catalunya, Illes Balears i País Valencià, s’acaba el confinament estricte. És el que va anunciar ahir el president espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés. I va donar per fet que estarem en estat d’alarma fins al 10 de maig, o sigui, un mes més.

Així doncs, dilluns en bona part d'Espanya i dimarts a Catalunya ens podem tornar a trobar amb els metros plens de gent i molta més activitat a les carreteres. Òbviament, a més contactes més contagis.

Al nostre editorial d’avui afirmem que podria ser que tornéssim a tenir un pic de contagis si no hi ha mesures estrictes de distanciament i són efectives.

3. De fet, i aquesta notícia ens interessa especialment, la Generalitat va anunciar ahir que tots els ciutadans disposarem de dues mascaretes a partir de la setmana que ve, que les haurem d’anar a buscar a la farmàcia i que la primera serà “gratuïta” mostrant el carnet de salut a les farmàcies. Se n’han comprat 14 milions, però d’entrada no n’hi haurà per a tothom, perquè les farmàcies d’arreu del país rebran, de moment, la primera remesa, 100.000 mascaretes. La portaveu del Govern va demanar que la gent que es quedi a casa i pugui seguir teletreballant no vagi a les farmàcies a buscar el material, i que permeti que siguin les persones que han d’anar a treballar les que les puguin obtenir.

4. Continua la tendència a la baixa de víctimes mortals per covid-19 als hospitals catalans, i ja són tres dies seguits. El departament de Salut ha confirmat aquest dijous la mort de 83 persones en les últimes 24 hores. Amb tot, ja són 3.231 les persones que han perdut la vida al nostre país a causa del virus.

No passa el mateix al miler de geriàtrics d'arreu del territori, on precisament la situació empitjora cada dia. Salut només inclou al recompte oficial la gent gran morta en hospitals, però els avis que moren al geriàtric on viuen no s’hi inclouen. Aquests es comptabilitzen de manera diferent i en funció de les declaracions diàries de cada centre. Una metodologia inconsistent, ja que el mateix Govern va reconèixer que almenys el 20% de les residències no aporten dades de les defuncions per covid-19 a les seves instal·lacions.

Sobre això, el conseller d’Afers Socials, Chakir El Homrani, va dir ahir al Parlament: “No estàvem preparats per a aquesta situació. I podria parlar per tots els camps de l’administració”.

5. Important notícia d’aquesta nit: l'Eurogrup, els ministres de Finances dels estats que tenen l’euro, ha desencallat, després de cinc reunions i un munt de pròrrogues, mig bilió en crèdits contra el coronavirus. Ara vindrà la lletra petita de com accedir a aquests diners. Però, en resum, el mig bilió d’euros que s’han desencallat aquesta nit anirà així:

un fons de 100.000 milions en crèdits per finançar ERTOs

una línia de 200.000 milions del Banc Europeu d’Inversions pensada per donar liquiditat a les empreses

una línia de crèdit de 240.000 milions a molt baix interès provinent del fons de rescat però només per al finançament “directe i indirecte dels costos relacionats amb la crisi del covid-19”

6. El primer ministre britànic, Boris Johnson, ja és a planta després d’haver passat tres nits a la unitat de cures intensives. El seu estat d’ànim és bo, el de salut no tant, i de moment està sotmès a un control constant.

7. I, mentrestant, als Estats Units ja van pels 16.690 morts i 46.6000 casos confirmats.

8. Quan pensàvem que la crisi a la directiva del Barça no podia anar a pitjor, s’ha aplicat la llei de Murphy: si Bartomeu va demanar a 4 directius que pleguessin , al final n’han plegat sis: Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Jordi Calsamiglia i Maria Teixidor. Han escrit una nota en què demanen eleccions així que sigui possible. Toni Padilla explica els ets i uts d’aquesta ruïna al voltant de la presidència de Josep Maria Bartomeu.

Fins aquí les claus del matí. A l’ Ara.cat tindreu tota la informació actualitzada.

