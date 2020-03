El Govern avançarà els ajuts per al lloguer als majors de 65 anys i a les víctimes de la violència masclista

Amb l'augment sostingut de contagis de coronavirus, que a Catalunya avança amb la detecció diària d'uns 500 casos, i les aturades sectorials que es donen al país, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha informat que la Generalitat dedicarà 14 milions d'euros per pagar els lloguers dels mesos de gener, febrer i març a les persones més vulnerables, els majors de 65 anys i les víctimes de la violència masclista. Aquesta mesura arriba hores després que s'anunciés una moratòria per suspendre el cobrament dels lloguers del parc d'habitatges públics mentre duri l'emergència del coronavirus. L'objectiu és protegir unes 20.000 famílies més vulnerables perquè no hagin d'assumir el pagament si han perdut la feina o tenen menys ingressos com a conseqüència de les restriccions imposades per la pandèmia.

"Al llarg del dia disposarem també del primer informe d'afectació en el sector turístic des de l'inici de la pandèmia", ha explicat Budó, que ha afegit que el departament d'Empresa ja treballa per oferir assessorament a les empreses i els autònoms que veuen afectada la seva solvència o tenen dubtes sobre què poden continuar fent arran de la declaració de l'estat d'alarma. Per exemple, en qüestions d'exportació, cadenes de subministrament o mobilitat de mercaderies. Segons ha detallat la consellera, ho fa a través de la finestreta única empresarial, que ofereix atenció personalitzada en la gestió de mesures econòmiques tant en l'àmbit local com de la Generalitat i l'Estat. "Des d'Acció, també gestionem que les empreses de diferents punts del món facin arribar material mèdic a Catalunya i la realització i verificació de les comandes", ha dit.

"Volem el confinament total. Els tècnics ens ho demanen", ha sentenciat Budó. Com ja ha fet al llarg de la setmana, la portaveu del Govern ha insistit aquest divendres que les mesures adoptades per l'executiu espanyol no són prou sòlides per barrar el pas al virus i que cal autoritzar el confinament dels territoris, començant per Catalunya, que ja és el segon més afectat amb 2.700 casos, tot i que lluny de la Comunitat de Madrid, que en concentra ja 7.000. "Això deixa en mans de la població la responsabilitat: quedeu-vos a casa", ha demanat la consellera de Salut, Alba Vergés.

Tal com avançava l'ARA, el coll d’ampolla que pot saturar el sistema sanitari són els pacients greus, especialment als hospitals comarcals, però també als de referència. Vergés ha explicat que "fa dies que alerten" que la medicina intensiva rebrà una gran pressió assistencial. "I els que hi ingressin s'hi estaran força dies", ha admès. En aquest sentit, ha dit que s'està treballant en l'augment de la capacitat dels dispositius d'unitats de cures intensives (UCI), com ara transformant altres unitats en àrees per a pacients crítics o semicrítics, i ha subratllat que el sistema té a la seva disposició els equipaments dels centres i clíniques privades. "Això no serà prou si no es treballa també el confinament de la població", ha conclòs.

El departament de Salut ha informat que unes 250.000 persones s'han descarregat l'apli mòbil Stop Covid-19 Cat de seguiment dels casos de coronavirus, que poden fer servir tant persones que tenen símptomes com les que no en presenten. La conselleria de Salut demana a la població que primi l’ús d’aquesta nova eina per davant del 061 per no congestionar el sistema sanitari, especialment els pròxims dies. És per això que les autoritats sanitàries també demanen que els pacients lleus es quedin a casa i reservin les urgències hospitalàries per als pacients més greus.