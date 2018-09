Un estudi confirma el risc zero de les relacions sexuals amb persones seropositives en tractament

Si tens sexe amb una persona seropositiva que està en tractament amb antiretrovirals i, per tant, té el que denominen una càrrega viral indetectable, el risc de contagi és zero. Aquesta conclusió, ja coneguda, ha guanyat dimensió gràcies a l'estudi més important fet a tot Europa, realitzat amb 783 parelles en els últims 4 anys i presentat aquest matí pels responsables de BCN Checkpoint, centre de detecció del VIH i altres infeccions sexuals amb seu a Barcelona. "Indetectable és igual a intransmissible", ha insistit Ferran Pujol, director de la fundació.

L'estudi, que es va donar a conèixer aquest estiu a la 22a Conferència Internacional de la Sida, s'ha fet amb 783 parelles homosexuals que es calcula que han tingut un total de 77.000 penetracions anals sense preservatiu. Tot i que en aquests anys s'han detectat 15 infeccions de VIH, en onze dels casos el van contreure persones que reconeixien que havien tingut relacions fora de la parella i en cap dels casos l'estudi filogenètic va identificar que el virus estava relacionat amb el de la seva parella, o sigui, que tenia un altre origen.

La Conferència Internacional de la Sida del 2008, coneguda com la declaració suïssa, ja va assegurar que "les persones infectades pel VIH sense altres ITS no són infeccioses quan prenen un tractament antiretroviral eficaç" i estudis posteriors com l'HTPN 052, del 2011, o el Partner-1, del 2016, van apuntalar aquesta visió. En el cas de Partner-2, tampoc els casos en què hi havia presència d'altres infeccions de transmissió sexual les persones en tractament han contagiat el VIH.

El director de BCN Checkpoint, Ferran Pujol, ha explicat que aquests estudis haurien de fer que homosexuals i sobretot seropositius deixin de practicar "una sexualitat basada en la por" i ha advertit que "la por que les persones deixin de fer servir el preservatiu" fa que moltes vegades no es doni la informació completa sobre el nul risc amb persones en tractament, desinformació en la qual de vegades contribueixen els metges.

"Sabíem que això passava en el cas de les relacions heterosexuals però hi havia un cert debat sobre si era aplicable, també, en les homosexuals, i ara s'ha comprovat rotundament que sí", ha afegit Pujol.