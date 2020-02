El Consell de Garanties Estatutàries conclou que part del decret llei d’habitatge és inconstitucional

Un organisme de la mateixa Generalitat fa trontollar per primer cop la legalitat del nou decret llei aprovat el desembre passat per l’executiu per intentar pal·liar els efectes de l’emergència habitacional de Catalunya. El Consell de Garanties Estatutàries ha emès un dictamen que considera “inconstitucional” el decret llei del Govern de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge que el Parlament va validar a principis d’aquest mes. Després que la norma acordada amb el PSC i els comuns passés el filtre parlamentari, Cs va demanar un dictamen a l’organisme sobre la legalitat del text, que planteja que els bancs i els fons han d’oferir lloguer social també als ocupes abans de desnonar-los. Segons va avançar Crónica Global i va poder confirmar l’ARA, l’informe de l’organisme, que no és vinculant, conclou que dos punts del decret llei son “inconstitucionals”.

En concret, el dictamen es refereix a la definició d’“habitatge buit”, que és precisament un dels canvis introduïts amb el nou decret llei. La conclusió unànime dels membres de l’organisme és que aquesta nova definició que recull l’article 3 d del decret llei del Govern vulnera dos articles de la Constitució que protegeixen el dret dels propietaris a recuperar els habitatges ocupats.

“Un fre” per als propietaris

El Consell de Garanties Estatutàries considera que les sancions i multes que preveu la norma per als bancs i els fons que no ofereixin una alternativa de lloguer social als ocupes abans d’interposar una demanda judicial podrien “considerar-se una restricció o un fre” que privi els propietaris d’un habitatge d’interposar “la pertinent demanda de recuperació de la possessió il·legalment perduda”.

A més, el dictamen de l’organisme conclou que, tot i que el propietari compleixi la nova norma i ofereixi un lloguer social alternatiu, la via judicial que emprengui per recuperar l’habitatge pot veure’s “frustrada” per un altre punt del decret llei que l’obliga a complir els terminis establerts per la llei d’arrendaments urbans.

A principis de gener, el nou decret llei va permetre aturar el desnonament d’un bloc sencer al barri del Poble-sec, a Barcelona. Inicialment la jutge va instar els propietaris a buscar una alternativa de lloguer social per als ocupants dels habitatges, però després se’n va desdir perquè considerava que el decret era una norma administrativa sense efectes judicials. L’argument ja va posar en dubte l’efectivitat de la mesura del Govern. L’opinió que emet el Consell de Garanties Estatutàries no és vinculant -el Govern no està obligat a modificar el decret-, però s’afegeix als dubtes plantejats per la magistrada i dona una eina més a Cs per recórrer al Tribunal Constitucional perquè tombi la norma si també considera que vulnera els drets dels propietaris.