El conseller Buch nomena com a assessor el mosso que acompanyava Puigdemont a Bèlgica

El mosso d'esquadra que acompanyava Carles Puigdemont a Bèlgica, Lluís Escolà, i a qui van obrir un expedient disciplinari per haver-lo ajudat a burlar l'escorta oficial quan va fugir a Brussel·les, té feina nova. Després que el suspenguessin de la unitat especialitzada d'escortes on treballava i el dediquessin al servei ordinari de seguretat ciutadana, avui s'ha convertit en un "assessor en matèria de sistemes de seguretat" del departament d'Interior.

El 'Diari Oficial de la Generalitat' ha publicat avui el seu nomenament i, comptant-hi un complement específic, cobrarà un sou de més de 70.000 euros bruts l'any. Tindrà com a funcions assessorar Buch en la implantació i millora de sistemes de seguretat, la presa de decisions, la participació en projectes d'investigació sobre seguretat, la cooperació multilateral i institucional, i la definició d'estratègies de seguretat.

A Escolà el van expedientar per ordre del llavors secretari general tècnic del ministeri de l'Interior, Juan Antonio Puigserver, que feia les funcions de director de la Policia de la Generalitat sota el 155. Havia agafat un permís per recuperar hores extres acumulades per poder marxar amb el president. Aquest període se li va esgotar l'1 de febrer i aleshores es va agafar vacances; per tant, no se'l va arribar a considerar absent del seu lloc de treball.

Tot i així, la divisió d'afers interns del cos li va obrir una informació reservada immediatament per la falta que implica haver burlat l'escorta oficial de Puigdemont perquè el polític pogués marxar sense que ningú intentés aturar-lo. En aquell moment, després de requerir-lo perquè tornés i per pèrdua de confiança, se'l va apartar del servei d'escortes i se'l va destinar al servei ordinari de seguretat ciutadana. A mitjans de gener, però, es va passar de la informació reservada a l'expedient disciplinari, que va obrir Puigserver. Se li va notificar a l'agent a finals de gener.