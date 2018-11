El conseller d'Ensenyament rebat les acusacions de C's: "No aniré a una escola a dir que no poden fer servir el groc"

Enganxada entre el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, i la diputada de Ciutadans Sonia Sierra durant la comissió d'Educació al Parlament. Sierra ha retret a Bargalló alguns suposats casos d'adoctrinament a l'escola catalana, però el conseller ha volgut desmuntar les acusacions punt per punt. Les repassem:

Sierra ha parlat d'una escola bressol del Papiol que tenia llaços grocs penjats, però el conseller ha ensenyat fotos en què es veu que el centre tenia llaços de cinc colors, i no només grocs. "Hi havia llaços de cinc colors i, com vostè comprendrà, no aniré a una escola a dir que si fan servir 5 colors, un dels que no poden fer servir és el groc", ha afirmat.

La diputada de Ciutadans també ha retret que en un institut de Vilassar de Dalt hi havia una pancarta que deia "Construïm la República", però Bargalló ha matisat que la paret era de la pista d'atletisme municipal i no de l'escola.

Un altre exemple que ha posat sobre la taula ha estat una cançó feta de 'garrotins' per uns alumnes de sisè de primària, que en un moment explicaven que Puigdemont està a l'exili, Iceta balla i "Inés està enfadada". Sierra ha retret que aquests detalls els nens els desconeixen i ha criticat el to "sexista" de referir-se a la líder de C's, Inés Arrimadas pel nom. Bargalló ha explicat que la mateixa cançó incloïa crítiques molt dures al departament d'Ensenyament per l'estat de l'escola i ha volgut deixar clar que dirigir-se a Arrimadas pel nom no és sexista, sinó que es feia per mantenir la mètrica de la cançó.

Malgrat tot, Bargalló ha admès que a vegades hi ha "errors", però també ha deixat clar que els pot fer tothom i que, de fet, s'han de perdonar tots. En aquest punt, ha dit que una escola va publicar al Facebook un anunci "d'un partit del 155".

El model lingüístic dels centres

Pel que fa als projectes lingüístics de centre, que també ha reclamat Ciutadans, Bargalló ha dit que el departament no els té, com tampoc té els projectes educatius de centre. Per això el 14 de novembre van trametre un document a cada inspector per demanar als centres públics que facin públic a través de la seva web el projecte educatiu de centre amb el seu projecte lingüístic de manera actualitzada.

Sierra ha lamentat que a les escoles catalanes els pares i les mares siguin atesos en llengües en les que a vegades no volen. En aquest punt Bargalló li ha respost que "qualsevol pare i mare té dret que se li respectin els seus drets lingüístics en el seu contacte amb l'escola" i "en una reunió de pare i mares cadascú té dret a parlar amb la llengua que vulgui".