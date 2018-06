El conseller d'Interior promet als Mossos que aviat tindran un nou cap

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha promès avui als Mossos d'Esquadra que aviat tindran un cap al cos, que continua orfe de líder des que Buch va acceptar la renúncia del comissari Ferran López ara fa 12 dies. "Òbviament vostès tindran un cap, i serà un mosso", ha dit en un discurs davant de prop de 300 comandaments de la policia catalana que ha fet al complex central d'Egara, a Sabadell. En el primer parlament que ha fet davant dels principals responsables de la policia, el conseller els ha volgut mostrar el seu suport, intentant apaivagar la tensió que s'ha acumulat des del seu nomenament.

Al discurs, que ha durat menys de mitja hora, segons fonts que hi han tingut accés, el conseller ha volgut posar en valor la feina dels policies, donar-los suport i assegurar-los que els trauria la pressió política a què han estat sotmesos des de l'1 d'octubre. "Vostès han de fer de policies i jo he de fer de polític", els ha dit, segons les mateixes fonts. Ha admès que, amb el 155, venien del "pitjor moment" per a la democràcia i per al país, però ha afegit que els Mossos ho havien afrontat amb "molta solvència" i s'ha mostrat agraït amb la feina feta pels membres del cos i, especialment, pel comissari Ferran López. Ha recordat el bon paper de la policia arran dels atemptats del 17-A i que en l'1-O havien estat el centre de totes les mirades.

Buch ha reconegut que els Mossos havien patit una situació injusta i ha afegit que encara viurien una etapa difícil mentre no hi hagi diàleg entre els governs català i espanyol. Tot i això, ha afegit que calia refer les relacions amb la fiscalia i els jutges, i que treballaria perquè se'ls reconegués aquí i a escala internacional. El conseller també ha dit que dialogaria amb els comandaments del cos i, encara que després del discurs no s'ha obert cap ronda de preguntes, ha assegurat que obriria una ronda de visites al territori per parlar amb els responsables de les comissaries. A més, ha admès que el cos ha de créixer i s'ha compromès a planificar la convocatòria de noves promocions.