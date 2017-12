La xarxa es mofa de la consellera de Cs que acusa Colau d'instal·lar papereres "groc separatista"

"Groc separatista". Així ha definit la consellera de Ciutadans al districte de les Corts, Sonia Reina, les papereres provisionals que s'han instal·lat durant el dia d'avui a punts de la ciutat com el carrer Marina per donar servei als corredors de la Cursa dels Nassos. En un tuit que ha generat tota mena de mofes, Reina -que desconeixia per què s'havien col·locat aquestes papereres- ha acusat l'alcaldessa, Ada Colau, de perseguir l'objectiu de "fracturar" i "dividir" per haver col·locar papereres grogues. Com alguns usuaris de la xarxa li han fet veure, però, són de color groc perquè estan pensades perquè s'hi llencin envasos.

Hola @AdaColau !! Imagino que esta noche su vestido será amarillo separatista, igual que esas papeleras de cartón amarillo que han aparecido en medio de la calle Marina en Barcelona...

👉utilidad 👉CERO

👉intención 👉fractura y división

👉malversación? 🤔 #BCNenCrisis pic.twitter.com/JdQNnsyaOj — Sonia Reina Sánchez (@ReinaSonia) 31 de desembre de 2017

En un segon tuit, la mateixa Reina ha reconegut la confusió però la ha atribuït a "l'epidèmia separatista".