Un tuit del cap de premsa de la conselleria d'Interior indigna el sindicat de comandaments dels Mossos

El Sindicat de Comandaments del Cos de Mossos d'Esquadra (SICME) ha qüestionat aquest dissabte via Twitter el cap de premsa del departament de l'Interior, Joan Maria Piqué, del qual depèn el cos policial, per un tuit amb una crida republicana il·lustrada amb unes mans carregant un fusell i un comentari que es podia interpretar com de suport a la via armada. El SICME, un dels sindicats majoritaris del cos, ha dit que Interior "necessita gent al capdavant del departament de comunicació amb capacitat per donar missatges assenyats i de tranquil·litat". "Aquest, no ens representa", ha completat.

@interiorcat necessita gent al capdavant del departament de comunicació amb capacitat per donar missatges assenyats i de tranquil·litat. Aquest, no ens representa. pic.twitter.com/nSbZDvbJm5 — SICME (@SICMECAT) May 2, 2020

Al tuit mencionat, que Piqué ha esborrat poc després d'haver-lo publicat, es veia una bandera de la República espanyola i els anys 1808 i 1936, en què es traçava un paral·lelisme entre la guerra del Francès i la guerra contra Franco amb al frase: "De nuevo por nuestra independencia". Al davant, apareixia una mà carregant un fusell. Piqué comentava: "Potser és un enfocament que encara no hem plantejat i funcionaria".

L'al·ludit ha preferit no fer pública cap reacció i s'ha limitat a aclarir que ha esborrat un tuit que primerament li havia semblat curiós pel fet que es parlés d'independència des de l'òptica de la República espanyola.

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, va nomenar Piqué com a responsable de comunicació després de destituir la seva antecessora, Joana Vallés, per haver informat en una reunió amb els mitjans que els Mossos farien servir gas pebre per reprimir les protestes de la tardor coincidents amb la reacció a la sentència al Procés. Un altre sindicat, Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya (USPAC) va defensar llavors Vallés, que creien que era un "cap de turc" davant la "mala fe" del mateix conseller de filtrar als mitjans l'ús d'aquesta eina.

La portaveu del PSC al Parlament de Catalunya, Eva Granados, ha donat la raó al sindicat en les seves crítiques a Piqué: