Es consolida el policonsum: l'addicció a diverses drogues a la vegada

Una de cada tres persones ateses aquest any a Projecte Home té una addicció a dues o més substàncies alhora. És el que es coneix com a policonsum. Entre els policionsumidors, la majoria, el 85%, manifesten una addicció a la cocaïna, un 71% a l'alcohol i un 25% al cànnabis. També s'ha detectat un "ús preocupant" dels psicofàrmacs (benzodiazepines) que no es tradueix en més demandes de tractament perquè són fàrmacs de curs legal, que s'adquireixen amb recepta mèdica "i no es percep el risc que tenen", diu Oriol Esculies, president de Projecte Home Catalunya.

En molts casos, els usuaris no són conscients dels riscos de combinar diverses substàncies: més toxicitat, més sobredosis, possibilitat de desenvolupar més trastorns psiquiàtrics i més resistència a demanar ajuda. "Els policonsumidors busquen ampliar o contrarestar els efectes adversos d'aquestes substàncies i combinant-ne diverses aconsegueixen aquestes sensacions", explica Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya. Per exemple, el cànnabis pot servir per fer baixar l'estimulació de la cocaïna, i els ansiolítics s'usen per substituir la cocaïna quan d'aquesta substància no se'n té a l'abast.

Però aquest no és l'únic policonsum. Les addiccions a les substàncies sovint també es barregen amb les anomenades addiccions socials, i s'ha observat que el consum problemàtic de drogues sovint es barreja amb addiccions sense substància com el joc patològic o l'addicció al sexe. En aquest sentit s'ha notat un increment del 'chemsex', una de les pràctiques de risc emergents a Barcelona que es caracteritza per l'ús de diverses drogues en contextos sexuals. S'ha detectat, sobretot, a grans ciutats com ara Barcelona, Madrid i València, i és més prevalent entre homes gais de 25 a 40 anys. Tot i que la cocaïna és la substància principal en els casos d'addicció al sexe, en el 'chemsex' també destaquen l'ús de mefedrona, metamfetamina, GHB, ketamina i 'popper', substàncies amb efecte estimulant, afrodisíac, anestèsic i vasodilatador que serveixen per desinhibir-se i per allargar la pràctica sexual.

Projecte Home alerta que el 'chemsex' és una pràctica d'alt risc per les seves possibles conseqüències, com ara l'increment de les infeccions de transmissió sexual, el risc de sobredosi, el baix rendiment laboral, el deteriorament físic i mental o la depressió.

Cànnabis i TIC entre els adolescents

Pel que fa a les addiccions entre els més joves -de 13 a 21 anys-, el 81% de les persones que acudeixen a Projecte Home tenen problemes d'addicció al cànnabis, combinat amb el tabac i l'alcohol. També s'ha detectat que la gran majoria també abusen de les TIC, principalment del telèfon mòbil i dels videojocs.

Projecte Home està adaptant els tractaments per atendre aquestes noves addicions.

Concert solidari

L'Auditori de Barcelona acollirà el pròxim 7 de gener el concert solidari de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC) en benefici de l'ONG Projecte Home Catalunya, que atén persones drogodependents.



El director de la JONC, Manel Valdivieso, ha presentat el programa del concert, que té com a títol 'Hope!' (Esperança!) perquè "és allò que es necessita quan tot està en contra". En aquest acte, els membres de la JONC, d'entre 16 i 22 anys, tenen l'oportunitat a través de la seva música de "sentir-se útils i veure que tots estem en risc i necessitem ajudar-nos", ha considerat Valdivieso.



El concert comptarà amb peces de Schönberg ('Supervivent de Varsòvia'), Strauss ('Lied op.27 núm. 4 "Morgen"'), Schubert ('Canto dels esperits sobre les aigües') i Dvorák, que protagonitza l'acte amb la seva 'Simfonia núm. 9'.