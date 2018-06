"La clau és la constància durant el curs": parlen els estudiants amb les millors notes de la selectivitat

La selectivitat del 2018 ha deixat un doble empat a 9,9 en el primer lloc. Dues noies han tret la màxima nota aquest any: Claudia Valero de la Flor, que estudia al col·legi Santa Teresa de Jesús, de Tarragona, i la barcelonina Rosa Milian Costa, que ha estudiat a l'Institut Jaume Vicens Vives de Girona. A les comarques de Girona, la nota més alta ha estat un 9,8, que han tret tres alumnes: el Pol Valero, estudiant de La Salle Girona; Elisenda Veciana, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles; i Martina Cots Costa, de les Preses i alumne de l'Institut Bosch de la Coma d'Olot. A Lleida, la màxima nota és el 9,7 de la Maria Ciria Puigpinós, del Lestonnnac, de Lleida.

Com s'ho han fet els estudiants amb la nota més alta de la selectivitat? Què volen estudiar? Què els agrada fer en el seu temps lliure? L'ARA ha parlat amb els estudiants que han fet unes proves d'accés a la universitat gairebé perfectes i afirmen que la clau de l'èxit és "la constància durant el curs". Encara que admeten que implica algunes renúncies, com sortir menys de festa, ara respiren alleugerits sabent que entraran segur a les carreres que volien fer.

Clàudia Valero (9,9)

La millor nota de la selectivitat vol estudiar enginyeria industrial a Madrid

La notícia ha enganxat la Clàudia a Itàlia, on està de viatge amb la seva mare. "Quan m'ho van dir no m'ho creia: vaig sortir de la selectivitat pensant que trauria bona nota però una cosa és bona nota i l'altra és això!", exclama. La Clàudia estudiarà enginyeria industrial i ho farà a Madrid. "Tinc els avis allà i encara que dubtava en quedar-me a Barcelona, finalment he decidit Madrid", explica.

Reivindica que "la constància i l'esforç" han estat clau per treure la millor nota de les PAU. "Et mentiria si et digués que no m'he preparat", diu. Estudiava "cada dia una mica" i després va preparar-se "específicament" per la selectivitat perquè l'examen té "característiques concretes" que sal saber aplicar. La Clàudia admet també que, a banda de la constància i el treball diari, treure bones notes implica certes renúncies. "Si tenia exàmens i tenia una festa, per molt que hi volgués anar, havia de renunciar-hi... Si un vol una cosa, ha de lluitar per això", diu. Ara recuperarà el temps perdut descansant i relaxant-se aquest estiu "després d'un curs dur", i també "pujant al Pirineu". "M'encanta la natura", explica.

L'esforç ha valgut la pena: la Clàudia ha tret un 10 a totes les assignatures, excepte un 9,5 a català. Però explica que les notes l'han sorprès perquè en cap moment va mirar les correccions. "Totes les meves amigues ho feien i jo no les volia mirar. Pensava que estaria dues setmanes pensant en algun error i vaig decidir que ja ho veuria quan sortirien les notes", diu. No podrien haver anat millor.

Pol Valero (9,8)

Estudia a la Salle de Girona i vol ser periodista

El Pol respon el telèfon "sorprès i superat" pels esdeveniments. Ha tret un 9,8 a la prova general de la selectivitat, la nota més alta de la demarcació de Girona, que li donarà un passaport directe per fer Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra (la nota de tall és un 11,7). "Hi ha qui em diu que no estudiï això, que amb aquesta nota faci algun grau amb més sortides, però a mi m'agrada", explica. "M'agrada donar la meva opinió sempre, debatre. I també els esports, i parlar de cinema, fer crítiques de cine", diu. Escollirà entre l'itinerari de Ciències Polítiques o Humanitats -el grau de Periodisme a la UPF obliga a escollir una segona carrera almenys els dos primers anys-.

Ha tret un 10 a català, a anglès i a història, i un 9,5 a castellà i matemàtiques aplicades a les ciències socials. Per treure aquests resultats explica que és important "fer la feina durant tot el curs" i les setmanes abans de les PAU "focalitzar-se" en matemàtiques, filosofia i geografia, les assignatures que va fer en la part específica.

Les notes de la selectivitat les sap just quan ha arribat d'una setmana a Menorca, on va anar a passar Sant Joan amb amics. Ara que ja pot respirar tranquil, el Pol vol dedicar l'estiu a descansar, però també aprofitarà per treure's la teòrica del carnet de cotxe i, si pot, la pràctica. Ja pensa en com combinarà la feina i les classes de la universitat amb el bàsquet, un esport que pràctica al Sant Narcís.

540x306 "La clau és la constància durant el curs": parlen els estudiants amb les millors notes de la selectivitat "La clau és la constància durant el curs": parlen els estudiants amb les millors notes de la selectivitat

Maria Ciria (9,7)

Ha estudiat a Lestonnac de Lleida i vol fer medicina a la UB

Ha tret tot 10 menys a català, que ha tret un 9, i a química i anglès, que ha tret un 9,5. "Em vaig quedar de pedra quan vaig veure les notes", explica la Maria. Ara ja sap que podrà estudiar en una de les carreres amb més demanda: medicina a la UB. "Sempre he volgut estudiar alguna cosa relacionada amb la sanitat, com medicina o farmàcia...", afirma. Per decidir-se, va anar a veure diverses universitats, com la UPF o la UdL, però diu que sempre li havia agradat el Clínic. Amb la nota més alta de les comarques de Lleida, la Maria té una plaça assegurada a la UB.

Per arribar-hi, diu que "la clau és la constància durant el curs". "Segon de batxillerat és un curs que va molt ràpid però es pot fer tot amb organització", explica. Amb organització i també amb renúncies, "com deixar de sortir de festa un divendres si tenia exàmens". Amb la feina de formigueta de cada setmana, la Maria va arribar a la selectivitat preparadíssima. "La selectivitat va ser repassar molt per sobre i quedar-me amb els conceptes clau", recorda.

Va sortir dels exàmens satisfeta, encara que no esperava que li haguessin anat "tan bé". Ara vol celebrar amb la família i els amics els seus èxits acadèmics i també descansar. "Estem tots 'flipant'", explica contenta.