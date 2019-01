El veto de construir a la Costa Brava afecta 1.120 hectàrees i frena els xalets de Tamariu o l'hotel de Begur

La comissió d'Urbanisme de Girona ha aprovat aquest dijous una moratòria urbanística d'un any a la primera línia de la Costa Brava. La mesura, adoptada en una sessió extraordinària, és una petita victòria de les plataformes ecologistes, que fa temps que denuncien la destrucció del litoral gironí. La decisió suspèn durant un any la tramitació de projectes urbanístics i la concessió de llicències d'obra nova als 500 metres de franja costera entre Portbou i Blanes, on s'hi podrien construir milers d'habitatges: abasta 1.120 hectàrees i atura (almenys temporalment) vuit dels projectes denunciats per l'entitat SOS Costa Brava, i que encara no tenien llicència municipal, tot i que alguns ja comptaven amb la tramitació urbanística completada.

Per exemple, s'aturen els 33 xalets de luxe a Aigua Xelida a Tamariu, o els projectes de construcció de Sa Guarda a Cadaqués, a la Cala Morisca de Tossa de Mar, al Cap Ras de Llançà, a l'entorn del Far de Sant Sebastià també de Llafranc o d'Aiguafreda, també a Begur. Per contra, no es suspenen les construccions que ja tenen llicència municipal d'obres concedida, com les obres d'ampliació de Cap Roig de Palafrugell, la Pineda d'en Gori de Palamós o les 52 cases que s'aixecaran a Sa Riera de Begur.

Segons ha explicat el secretari general d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, per aplicar la moratòria s'han de complir quatre condicions: han de ser sòls urbans o urbanitzables no edificats, han d'estar situats en la franja de 500 metres del litoral, la major part de la superfície ha de tenir un pendent superior al 20 i si no tenen llicència d'obres concedida o està en tramitació.

La moratòria, que s'ha aprovat en una sessió extraordinària de la Comissió celebrada aquest matí a Girona, és la primera fase i afecta els 22 municipis situats a la Costa Brava. El pròxim dia 13 de febrer es decidirà quins àmbits de suspensió s'aplicaran a la resta de poblacions gironines, situades més enllà dels 500 metres del litoral.

El secretari general d'Hàbitat Urbà i Territori també ha assenyalat que aquesta mesura durarà un any amb la possibilitat de prorrogar-la a dos anys, si abans no s'ha aprovat el Pla director de sòls no sostenibles, que la Generalitat espera aprovar inicialment al llarg d'aquest 2019. Un cop Urbanisme estudiï cada sector, pot decidir aplicar tres escenaris possibles: que es mantinguin les condicions de les obres o es proposin mesures correctores per reduir l'impacte ambiental i paisatgístic; que es proposi certa reordenació per reduir aquest impacte o que es desclassifiqui el sòl.

Serra és conscient que la moratòria pot comportar que propietaris i promotors demandin la Generalitat o exigeixin indemnitzacions però creu que "s'ha de tirar endavant igualment com a mesura de caràcter preventiu per impedir que tirin endavant projectes que tinguin una afectació molt greu al territori".

Una mesura molt reivindicada per la plataforma SOS Costa Brava i inclou vuit projectes que havia denunciat l'entitat.