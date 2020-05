El consum en línia als mercats municipals de Barcelona es multiplica per deu

Amb la pandèmia s’ha multiplicat el consum en línia de molts productes. Si la setmana passada les biblioteques públiques de Barcelona anunciaven que el préstec de continguts digitals s’havia quadruplicat, ara són els mercats els que fan públic el notable increment de la venda en línia. En concret, les vendes a través de plataformes i els encàrrecs per telèfon s’han multiplicat per deu.

Segons les dades que s’extreuen de la plataforma Manzaning, que centralitza la venda en línia d’11 mercats de la ciutat, s’ha passat de 53 comandes la setmana del 2 al 8 de març, a 479 comandes la setmana del 27 d’abril al 3 de maig. D’altra banda, ha augmentat la despesa. Així, el tiquet mitjà ha passat de 47,23 euros a 77,33 euros.

"Des del minut zero, els mercats municipals han estat al peu del canó, són un servei essencial que ha assistit la ciutadania i ho ha fet amb molta empenta, amb una gran capacitat d’adaptació, i amb les condicions que exigia el moment", ha destacat Montserrat Ballarín, regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona.

Menys clients presencials

En contrapartida, les vendes es concentren en menys cops per setmana i ha baixat el nombre de visitants. Segons les dades que ha presentat l’Institut Municipal de Mercats, els 39 mercats de la ciutat, que han estat oberts des del primer dia de l’estat d’alarma, han registrat una mitjana de 38.000 visites diàries. Així doncs, si al març el nombre de clients als mercats barcelonins va ser de 3.834.921, el març del 2019 va ser pràcticament el doble: 6.021.078. A l’abril els mercats encara van tenir menys clients presencials, 2.282.424; mentre que l’abril del 2019 va ser de 5.467.546.

Segons l’Institut Municipal de Mercats, aquesta davallada de clientela presencial també ha estat motivada pel tancament dels quatre mercats no alimentaris durant aquest període (Mercat Fira de Bellcaire - Encants Glòries, Mercat dels Encants de Sant Antoni, Mercat Dominical de Sant Antoni i Flors de la Rambla). I un altre factor a tenir en compte ha sigut la disminució d’afluència al mercat de la Boqueria perquè pràcticament no hi ha turistes.

Del total de 1.430 establiments alimentaris dels mercats municipals, considerats servei bàsic essencial, n'han continuat oberts des del dia 14 de març un 85%, amb uns 3.500 treballadors.

D'altra banda, l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona ha distribuït 7.000 mascaretes setmanalment per als treballadors dels mercats, a més de guants i gel desinfectant. Per reforçar la seguretat dels mercats i controlar els accessos, s’han contractat 75 persones.