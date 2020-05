Cau el consum de tabac el 2019 després del repunt de fa dos anys

El consum de tabac va baixar gairebé dos punts durant l'any passat a Catalunya. El descens arriba després d'un repunt del 2018 que va preocupar les autoritats sanitàries perquè va interrompre set anys de tendència a la baixa del tabaquisme. Un 23,9% de la població és fumadora, una dada que representa un descens d'1,7% segons l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2019.

El descens de fumadors s'observa en totes les franges d'edat. El gerent de la Societat Catalana de Medicina Familiar, Joan Lozano, creu que l'última campanya del departament de Salut –sota el lema "Aguanta" i amb el jugador de la NBA Ricky Rubio com a protagonista– ha estat responsable de la baixada del tabaquisme l'últim any. Lozano diu que les accions com aquesta fan que els joves "obrin els ulls i els ajuden a prendre decisions saludables".

El període de confinament també ha tingut una incidència en els hàbits de tabac dels últims mesos. Segons una enquesta feta pels impulsors de la XXI Setmana Sense Fum a gairebé 3.500 persones, un 7% manifesta que ha deixat de fumar durant aquestes setmanes a casa. Un 17,8% diu que fuma però menys, mentre que un 35,7% assegura que fuma igual que ho feia abans. Un 38,3%, en canvi, respon que el confinament l'ha dut a fumar més.

Lozano subratlla que les respostes de l'enquesta online feta entre el 5 i el 25 de maig criden a l'optimisme. "Les dades demostren, d'alguna manera, que la gent està agafant consciència i pren decisions saludables", assegura. Des de l'àmbit científic s'ha deixat molt clar que el tabaquisme és un factor de risc davant el covid-19 i que augmenta la gravetat de les persones contagiades. Lozano creu que aquest doble missatge ha portat cap a una conducta més saludable, ja que el 40,6% dels enquestats creuen que fumar augmenta molt la gravetat de la malaltia.

A l'espera de la llei

Tot just fa un any, la consellera de Salut, Alba Vergés, va comunicar que la Generalitat tindria enllestida la nova llei antitabac a partir del 2020. Aquesta nova llei prohibiria fumar en instal·lacions esportives a l'aire lliure, a l'exterior de les parades de transport públic i a l'interior dels vehicles privats. A l'espera de conèixer calendaris sobre la seva tramitació, Lozano posa l'accent en el fet que la nova llei ha de regular especialment la publicitat encoberta.

Els joves són el col·lectiu més vulnerable i més susceptible a ser manipulat per la indústria del tabac. De totes les dades de l'enquesta, el gerent de CAMFiC recalca que el 77% dels adults (+25 anys) i el 91% dels joves (fins a 25 anys) recorden haver vist publicitat indirecta en pel·lícules o sèries en l'últim més. "És una situació molt greu", insisteix el gerent de la CAMFIC.