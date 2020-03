Sense contacte amb avis ni extraescolars: què fem amb els fills si tanquen les escoles?

La pregunta ja ha arribat a centenars de grups de WhatsApp de famílies: si finalment es tanquen les escoles a Catalunya pel coronavirus, què fem amb les criatures? En altres ocasions, com nevades o els tradicionals dies de lliure disposició, la resposta és fàcil: els avis. Però davant l'emergència sanitària del coronavirus, aquesta és gairebé la pitjor de les solucions, perquè les persones grans són el col·lectiu més vulnerable a patir infeccions respiratòries.

"En cap cas és una bona opció deixar-los amb els avis", confirma Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria, pediatra del Parc Taulí de Sabadell i especialista en malalties infeccioses. Si el petit ha tingut contacte amb algun cas positiu, cal que alguna persona no vulnerable en tingui cura, i això exclou necessàriament la gent gran. En cas que el nen o la nena no hagi estat amb cap contagiat per coronavirus i tingui avis sans, sí que se'n podrien fer càrrec, però tampoc seria la millor opció. "El millor és que una única persona, coneguda, de baix risc i en bon estat de salut es faci càrrec dels nens. I que en cap cas es muntin grups. Cal evitar les agrupacions en qualsevol condició", afirma Pineda. Per exemple, diu, un cangur de confiança. "El problema és que no totes les famílies es poden permetre pagar un cuidador de manera regular", admet el pediatra.

145% augment de cangurs que busquen feina També hi ha hagut un 71% més de famílies de Madrid que busquen cuidadora

De fet, Sitly, una aplicació que posa en contacte famílies i cangurs a Espanya i 11 països més, ha detectat un fort augment "bidireccional", tant de pares que busquen una cuidadora com de cuidadores que s'apunten per oferir els seus serveis. Només a Madrid, han registrat un 145% més de cangurs registrades des del 9 de març, quan es va decretar el tancament de tots els centres educatius, i un 71% més de famílies que busquen algú que es faci càrrec dels seus fills. És l'increment més important registrat des que aquesta empresa va arribar a Espanya, l'any 2015. A Catalunya estan amatents per veure què passa, però ja han vist que les xifres podrien ser similars: a Badalona, on aquest dimarts es va tancar una escola després d'aïllar els 17 professors del centre, s'han registrat un 26% més de cangurs i un 69% més de famílies que en busquen.

Les figures de les cuidadores –un col·lectiu molt feminitzat– poden ser claus en els pròxims dies, fins i tot en aquells casos en què un dels dos progenitors pugui treballar des de casa: el teletreball no es pot aplicar assumint que sigui compatible amb la cura dels fills. "Teletreball és treballar. Ara es pot donar una situació excepcional, que és treballar i cuidar alhora", avisa Mònica Grau, investigadora d'economia feminista al grup Dimmons de la UOC. Per això, a banda del teletreball, cal que les empreses i les administracions també assumeixin altres mesures: "Tots hem de fer tots els possibles. Si hem de treballar des de casa i al mateix temps cuidar els fills, la productivitat dels treballadors baixarà. Les empreses, que no podran esperar el mateix que fins ara, hauran de reduir les càrregues de treball. I els governs hauran d'oferir ajuts".

El més probable, alerta Grau, és que siguin les dones les que carreguin aquestes desigualtats. Segons dades de CCOO, les dones fan el 93% de les feines de cura, són responsables del 63% de la feina no remunerada i fan el 70% de les feines domèstiques. I més dades significatives: el 96% de les jornades parcials les fan dones, així com el 83% dels permisos per cuidar algú i el 90% de les excedències, segons l'informe Les condicions de vida i de treball de les dones, de CCOO publicat el 2019.

Ni parcs ni ludoteques

Siguin quins siguin els cuidadors, tampoc serà recomanable anar als esplais o ludoteques, perquè seria el mateix que estar en una escola i, per tant, probablement també es tancarien. "En el cas dels parcs, la situació és la mateixa: s'hi ajunten massa nens i tampoc és una bona solució", apunta el pediatra Valentí Pineda.

En tot cas, si s'acaben tancant els centres educatius, podria haver-hi escoles que provin de mitigar l'impacte negatiu en l'aprenentatge dels alumnes. Aquest dimecres, Unicef ha recomanat a les escoles tenir plans sòlids per garantir la continuïtat de l'activitat, incloent l'educació online o transmissions per ràdio de contingut acadèmic.

No hi ha cap recepta màgica per passar aquesta situació excepcional, però els experts recomanen carregar-se de paciència i, sobretot, de sentit comú. "Els nens tenen la malaltia de manera molt més lleu. Com que la malaltia es manifesta de manera lleu o fins i tot asimptomàtica en nens, podria haver-hi la falsa impressió que no contagia, però la realitat és que no ho sabem", afirma Pineda. I afegeix: "Si aquest virus segueix els paràmetres de la grip, és possible que en realitat sigui, efectivament, més contagiós en cas que el portador sigui un nen petit, tal com passa justament amb la grip".