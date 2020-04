La Generalitat eleva a 511 els morts per coronavirus en residències de gent gran

No són 362 sinó 511. És el nombre de víctimes per coronavirus en residències de gent gran. La Generalitat va informar ahir al vespre de la xifra després de fer un recompte exhaustiu de tots els casos. Dimecres havia donat una primera dada que finalment ha sigut revisada a l’alça i que inclou les persones grans que han perdut la vida per la pandèmia en les últimes 24 hores més els casos que no estaven ben comptabilitzats.

651x447 L'Estat supera els 10.000 morts per coronavirus després de sumar-ne 950 les últimes 24 hores L'Estat supera els 10.000 morts per coronavirus després de sumar-ne 950 les últimes 24 hores

Aquesta dada, negativa, va anar acompanyada d’una altra xifra no gens positiva, la de víctimes registrades a Catalunya. Segons dades de Salut, en les últimes 24 hores han mort 242 persones, gairebé les mateixes que el dia anterior (dimecres van ser 244), cosa que eleva el total a 2.335. També a l’Estat es va registrar ahir la dada més alta de morts des que va començar la pandèmia en termes absoluts: 950 víctimes. Això fa que en el conjunt d’Espanya ja s’hagin superat les deu mil morts (10.003). Un dijous per oblidar.

El ball de xifres a les residències havia aixecat polseguera i el departament de Treball, Afers Socials i Famílies va posar fil a l’agulla per trobar el total de víctimes per covid-19 entre les persones que vivien en geriàtrics. Són 511, des que va començar la pandèmia fins que es va tancar el recompte, ahir al vespre. Ara bé, com van aclarir des del departament, no totes aquestes persones estan incloses en el total de víctimes a Catalunya, ja que en el global tan sols es comptabilitzen les persones que van morir en centres hospitalaris, excloent les que ho van fer a les mateixes residències. Amb aquestes xifres, malgrat que per la manera com s’ha fet el recompte és impossible saber el percentatge exacte, aproximadament una de cada cinc víctimes vivia en una residència de la tercera edat.

A més, el departament va informar que hi ha 1.221 persones als centres per a gent gran que estan infectades per covid-19, que “estan aïllades i estan sent tractades”. En paral·lel, segons la nota, hi ha 239 residents més que estan hospitalitzats. De les 1.073 residències que hi ha a Catalunya, en 199 hi ha casos diagnosticats de coronavirus i en 336 més hi ha persones amb simptomatologia. En total, al país hi ha 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades i 75.000 professionals que hi treballen, dels quals 3.702 estan aïllats o tenen simptomatologia.

Un dijous negre

Va ser un dijous de males notícies a Catalunya, on l’únic bri d’esperança va arribar amb la xifra de contagis, que era inferior respecte al dia anterior. Ahir es van comptabilitzar 1.656 infectats, un 9,5% menys. Però també va créixer notablement el número d’ingressats en unitats de cures intensives: 198 més, un 56,6% més respecte a dimecres, fet que eleva el total a 2.053. El nombre de persones donades d’alta, en canvi, és inferior respecte a les últimes 24 hores. Van ser 932 pacients curats, un 30,5% menys. En total, a Catalunya ja han superat la malaltia 7.849 ciutadans.

Pel que fa a Igualada, Salut va informar de 20 casos nous i ja són 628 els infectats confirmats, un 3,3% més. Ahir es van registrar nou víctimes més i ja són 107 a la zona, un 9,2% més respecte al dia anterior, mentre que quatre persones van rebre l’alta (215 en total).

Mentrestant, a Espanya, tot i comptabilitzar la xifra més alta de víctimes en un sol dia, insisteixen que el pic de la pandèmia és “a prop”. Perquè tot i que segueix creixent el nombre de positius (ja són 110.238), el percentatge és cada vegada inferior (ahir l’augment era del 7,9% i dimecres del 8,2%). Mentre que el de morts va pujar un 10,5%, un percentatge mínimament inferior al 10,55% de dimecres). La nota positiva de la jornada era que en l’últim dia es van detectar fins a 4.096 curats. Es tracta de la xifra més alta fins ara. “Ara l’objectiu està en les UCI, en aconseguir que a principis de la setmana vinent no s’arribi a una saturació que impedeixi atendre correctament tots els pacients”, explicava el director del CCAES, Fernando Simón.

Tests ràpids amb matisos

Després del fiasco de la primera remesa de tests ràpids importats de la Xina, ara el govern espanyol n’ha adquirit un milió de nous a una altra empresa xinesa. I, segons anunciava el ministre de Sanitat, Salvador Illa, l’Institut Carlos III de Madrid n’ha validat la fiabilitat però només per als pacients que porten més d’una setmana infectats per coronavirus. La sensibilitat dels tests és del 80% en aquests casos. En canvi, en els contagis amb un temps inferior, l’índex es retalla fins al 64%.