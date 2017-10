La contaminació incideix també en el càncer de ronyó i colorectal

L’exposició a la contaminació està directament relacionada amb els casos de mortalitat per càncer de pulmó, però no només amb aquests. Un estudi epidemiològic vincula alguns contaminants de l’aire a casos de mort per altres càncers, com el de ronyó, el de bufeta i el colorectal. La recerca de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i la Societat Americana contra el Càncer relaciona la mortalitat per 29 tipus de càncer amb l’exposició a les partícules PM2,5, el diòxid de nitrogen (NO 2 ) i l’ozó (O 3 ). El treball ha fet el seguiment de més de 600.000 adults als Estats Units durant 22 anys -entre el 1982 i el 2004- i els resultats s’han publicat a la revista Environmental Health Perspectives. “L’estudi suggereix que la contaminació de l’aire no s’associa amb la majoria de càncers, però la vinculació amb el càncer de ronyó, de bufeta i colorectal mereix fer més recerca”, va assegurar la investigadora d’ISGlobal i primera autora de l’estudi, Michelle Turner.

De fet, el treball recull més de 43.000 morts entre la població estudiada per causa d’un càncer no pulmonar -el que més sovint s’associa a la contaminació-. Les partícules en suspensió PM2,5 es van associar a un increment d’un 14% en la mortalitat per càncer de ronyó i d’un 13% en el cas del càncer de bufeta per cada 4,4 mg/m 3. En el cas del diòxid de nitrogen, l’augment de la mortalitat associat va ser del 6% en els casos de càncer colorectal. En canvi, en altres tipus de càncer les dades no permetien observar associacions significatives, segons els investigadors.

L’estudi a gran escala d’ISGlobal, un centre de recerca impulsat per la Fundació Bancària La Caixa, entra en una nova via de recerca. L’evidència científica dels efectes cancerígens de la contaminació és clara en el cas del càncer de pulmó, però encara n’hi ha poca quan es tracta d’altres càncers.