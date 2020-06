La contaminació s’ha reduït a la meitat durant l’estat d’alarma

Una des les poques coses a celebrar durant els últims mesos de confinament ha sigut la baixada de la contaminació a les ciutats. La reducció en la mobilitat, sumada a una primavera molt plujosa i amb molts canvis de temps, ha fet possible una qualitat de l’aire com no s’havia pogut mesurar com a mínim des que se’n tenen dades. Una de les comparacions més clares que es poden fer és agafar dades de diòxid de nitrogen durant l’estat de l’alarma i comparar-les amb el mateix període de l’any passat. Les dades posen de manifest una disminució que gairebé a tot Catalunya supera el 40%, i que en algunes estacions arriba fins i tot a ser de més del 50%. Durant l’estat d’alarma la contaminació ha sigut gairebé la meitat que l’any passat, i no de manera puntual en un dia concret sinó de manera sostinguda.

La baixada és gairebé igual de notòria en les estacions pensades per mesurar la contaminació vinculada al trànsit, en les que estan ubicades en sectors industrials o les que mesuren l’anomenada contaminació de fons. A Barcelona el punt on ha baixat més la contaminació per NO 2 és l’estació de l’Eixample, ubicada a la cruïlla del carrer Urgell amb l’avinguda Roma, que és la que més clarament va superar els nivells permesos el 2019. En el conjunt de l’any passat a l’Eixample els nivells de NO 2 van arribar fins als 50 ug/m 3 d’aire, molt per sobre del límit permès, que se situa en 40. Durant els mesos de l’estat d’alarma la dada s’ha quedat en 23. L’altra estació que va superar els nivells permesos l’any passat va ser la de Gràcia - Sant Gervasi. Els últims mesos el nivell de NO 2 en aquest punt s’ha situat en 21 ug/m 3 d’aire, segons càlculs de l’ARA a partir de les dades obertes de la Generalitat.

Els canvis de fase s’han notat poc a Barcelona. L’únic repunt de la contaminació va arribar uns dies abans d’entrar a la fase 1, però va estar clarament vinculat a un episodi d’anticicló, poc vent i absència de canvis de temps. De fet, aquest ha sigut segur un factor important en el fet que la baixada de la contaminació hagi arribat a superar el 50% respecte a l’any passat. El 2019 durant aquests mesos Barcelona va tenir 18 dies de pluja igual o superior a 0,5 l/m 2, mentre que aquest any els dies de pluja han arribat a 27.

L’augment de CO 2 no té fre

El diòxid de nitrogen és el contaminant més vinculat al trànsit, i per això ha sigut el més seguit en aquests mesos, però les partícules també han baixat de manera substancial respecte a l’any passat. Moltes estacions de Catalunya han tingut nivells de PM10 entre un 15% i un 30% inferiors als de l’any passat durant l’estat d’alarma, i en algunes estacions de Barcelona la baixada ha arribat a ser del 55%, com és el cas del punt de mesura ubicat al Parc de la Vall d’Hebron.

