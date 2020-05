Les motos continuen a les voreres del tram pacificat del carrer Consell de Cent

L'operació d'urgència engegada pel govern d'Ada Colau per treure carrils al trànsit i donar-los als vianants i les bicicletes va començar pel carrer Consell de Cent. El tram d'aquesta via que enllaça Urgell i el passeig de Gràcia va ser el primer a estrenar la pintura groga per marcar els carrils de cotxes que passaven a ser una prolongació de la vorera i la via quedava limitada a un únic carril de circulació. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, va deixar clar en roda de premsa que l'actuació aniria acompanyada de mesures per retirar les motos estacionades a la vorera. Si el carrer es pacificava, es pacificava en tots els sentits. De moment, però, les motos continuen ocupant les voreres, tot i el compromís de retirar-les durant la setmana passada. El govern municipal té previst explicar avui en roda de premsa com enfocarà el pla de retirada, que tindrà primer una etapa pedagògica. L'objectiu, reiteren, és accelerar la retirada de motos en els carrers on es doni més espai al vianant.

Ahir dimarts, en el tram entre Urgell i Muntaner del carrer Consell de Cent, hi havia tantes motos com de costum i cap rastre de notificacions per als conductors. Fonts municipals asseguren que la instal·lació de senyalització en aquest espai és imminent, com també la posada en marxa dels nous corredors per a bicicletes dels carrers València i Roger de Llúria. El de Pau Claris ja es va poder estrenar ahir després de passar els controls. El govern municipal també explicarà avui en roda de premsa l'inici dels treballs per tancar al trànsit trams dels laterals de la Gran Via i la Diagonal que, segons el calendari anunciat, haurien d'estar enllestits durant aquest mes. A la Diagonal es tancarà al trànsit el lateral de la banda mar entre la plaça Francesc Macià i el passeig de Gràcia i el lateral muntanya entre el passeig de Gràcia i el carrer Marina. La resta de trams es mantindran oberts per facilitar el desplaçament dels autobusos. A la Gran Via, els vianants guanyaran el lateral mar entre la plaça Espanya i Tetuan i el lateral nord estarà reservat a autobusos.

Les àrees d'Urbanisme i Mobilitat van acordar, amb vista a la desescalada, un seguit de reformes tàctiques, fetes de manera ràpida amb pintura i sense obra fixa, per donar més espai als vianants. El conjunt d'actuacions, que tenen un pressupost de 4,4 milions d'euros, busquen habilitar corredors bici, com el del carrer València o el del carrer Creu Coberta, que serà compartit amb l'autobús; guanyar voreres en llocs com els carrers Rocafort, Girona i Via Laietana, on també hi haurà carril bus, i millorar els espais per a l'autobús. Tot el que siguin pacificacions haurà d'anar de bracet de l'acceleració del pla per treure motos de les voreres.

Abans de la crisi sanitària, la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ja havia anunciat una campanya per intensificar les sancions per l'ocupació de voreres. L'objectiu era, també, baixar a la calçada les prop de 5.000 places per a moto que hi ha dibuixades en espais que haurien de ser del vianant. L'ofensiva havia de començar ara pels nous carrers pacificats.