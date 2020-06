El Zoo de Barcelona reobre amb la meitat de l'aforament

El Zoo de Barcelona és un dels espais de la ciutat que també ha començat a recuperar certa normalitat i a fer-ho amb un públic més local que mai. Aquest dijous ha reobert les portes als visitants després de més de tres mesos sense mirades curioses. Ho fa amb noves mesures d'higiene i reivindicant-se com un espai segur. El parc, d'entrada, tindrà l'aforament limitat a la meitat i funcionarà, també, amb un horari més reduït: les instal·lacions tancaran a les set del vespre i a partir de les cinc de la tarda ja no es podran comprar entrades a les taquilles. De fet, s'aconsella que els tiquets s'adquireixin sempre que sigui possible a través de la pàgina web per evitar aglomeracions als accessos.

La mascareta serà obligatòria al parc i, també, la necessitat de mantenir els dos metres de distància entre persones. Aquestes accions, com la distribució de dispensadors de gel en diferents punts del recorregut, s'emmarquen en el projecte BCN Safe City que té com a objectiu oferir confiança en els espais de la ciutat. "El Zoo serà un oasi", defensava ja en ple confinament el director del parc, Sito Alarcon, en una entrevista amb l'ARA en la que assegurava que es garantirien tots els elements de seguretat i posava en valor que fos una proposta lúdica a l'aire lliure.

El primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha remarcat que es manté "l'aposta" per renovar el Zoo i enfocar-lo a la recerca i la divulgació. L'etapa que avui comença, ha assegurat, estarà marcada per la seguretat sanitària, tant dels visitants com dels animals. El primer dia hi ha hagut 500 visitants, la millor dada d'assistència en un zoo de l'Estat després de la crisi sanitària. La manca de turistes, segons Collboni, fa que aquest any el parc sigui "més barceloní" que mai i suma nous atractius per a públic repetidor com un joc en una nova aplicació per al mòbil. Per això, Collboni ha fet una crida als veïns a redescobrir el Zoo. I la tercera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha afegit que es mantenen les inversions previstes al parc per avançar cap al canvi de model. Les obres a la zona del Sahel, de fet, han avançat aquests dies i estan pràcticament acabades.

ls cuidadors es van organitzar en dos torns de treball de cinc dies, perquè el que no s'ha deixat de fer és tot el que està relacionat amb la cura dels animals. La irrupció de la primavera en ple tancament, a més, ha fet que aquestes setmanes els cuidadors hagin celebrat naixements destacats, com el de dues

El Zoo fora del Zoo

cries d'òrix blanc o un antílop sahelo-saharià, dues espècies extintes a la natura; o una gasela mohor, que està en situació de gran vulnerabilitat segons la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Pel que fa a l'activitat del Zoo fora del Zoo, aquests dies s'han fet passos importants en el projecte d'estudi de la llúdriga a la conca del Besòs i s'ha llançat el projecte TuroCat, que coordina la Fundació Barcelona Zoo amb el departament de Territori i Sostenibilitat i l'Associació Trenca, i que busca recuperar el turó europeu (Mustela putorius), un dels carnívors més desconeguts de Catalunya. Segons l’estudi realitzat, aquesta espècie només té una població viable d'uns pocs individus a l’Empordà.

El que es recupera ara són les visites i, també, els casals d'estiu, que han tingut més de mig miler d'inscripcions. Aquest any, com tot, també es faran amb canvis, com grups més reduïts i que seran fixos. En aquesta nova etapa postcovid, el parc també estrena una aplicació mòbil que proposarà rutes personalitzades en funció del temps disponible i els interessos i que suma un joc basat en la necessitat de protegir la biodiversitat. "És un nou atractiu per a aquells que ja han visitat el Zoo moltes vegades", ha remarcat Bonet, conscient que aquest estiu el gruix dels visitants seran autòctons.