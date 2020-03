La crida d’auxili d’una residència d’avis de Madrid: “Estem desbordats i sense mitjans suficients”

La situació de moltes residències de la tercera edat de Madrid és insostenible. El coronavirus ha provocat focus d'infecció en molts dels centres, i els morts en residències a la Comunitat de Madrid superen els 40, però podrien ser més perquè no a totes les persones que han mort o que s'han posat malaltes els han fet la prova del Covid-19. A la residència Monte Hermoso, de la capital espanyola, han mort 17 persones d'edat avançada i 70 més estan infectades. Els responsables dels centres denuncien la falta de material i de mitjans per atendre els seus residents, el grup més vulnerable davant el coronavirus.

A la residència d'avis Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada al districte de Chamartín, han mort en els últims dies 10 persones, cinc d'elles a l'hospital amb coronavirus. Almenys tres més tenen símptomes de la malaltia, tot i que no els han fet la prova. El centre ha emès aquest divendres un comunicat per fer pública la seva situació. "Estem molt preocupats davant la gran dificultat de cuidar i atendre les persones grans que habitualment comparteixen el dia a dia amb nosaltres", assenyala la direcció de la residència.

En el comunicat demanen ajuda a les autoritats sanitàries. Asseguren que han demanat en diverses ocasions "sense èxit" material clínic, com ara mascaretes, vestits de protecció i oxigen, però l'únic material rebut en tres dies han sigut mascaretes i algunes bombones d'oxigen imprescindibles per a la simptomatologia d'alguns residents. "Treballar en aquestes condicions és molt limitador i crea tot tipus de problemes", asseguren.

Sense resposta de les autoritats

Segons explica la direcció, el geriàtric ha adoptat mesures d'aïllament des que es va detectar el primer cas de contagi, "que es van fer extensives als nous contagiats", i es va informar immediatament el ministeri de Sanitat i la Comunitat de Madrid. També van sol·licitar que es procedís a la medicalització del centre, "tal com es va dir públicament que es faria", però es queixen que no hi ha hagut resposta de les autoritats.

Els professionals de la residència, que atén 150 persones, han hagut de fer hores extres, doblar torns, i s'ha contractat personal de reforç perquè hi ha 28 treballadors que també han resultat contagiats o es troben en quarantena a casa seva. "Ara com ara ja no tenim personal disponible per substituir els que resulten contagiats", asseguren. "Estem desbordats i sense mitjans, ni personal suficient", lamenten en una carta que posa de manifest la situació de moltes residències de la Comunitat de Madrid, la zona d'Espanya amb un nombre més elevat de contagiats i de víctimes.