Diferents veus demanen que els infants puguin sortir al carrer

No és fàcil gestionar el confinament dels infants i, des de fa dies, alguns es qüestionen si no hi hauria la possibilitat d'estudiar alternatives. "Per què un infant no pot sortir? Simplement ens hauríem de fer la pregunta i no donar-hi una resposta còmoda i fàcil", explicava fa pocs dies en un article de l'ARA Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista: "Tot plegat es fa des d’una visió adulta que no té en compte els infants. Ja han passat més de deu dies i hi ha coses que es podrien revisar. Si som capaços de regular tenint en compte la perspectiva de gènere, també ho hauríem de fer pensant en els infants, ells també són ciutadans, i no fer-ho des d’una perspectiva bucòlica o protectora".

Com el confinament afecta els més joves: "Ara més que mai els mestres han de demostrar la seva vàlua"

A les portes del segon cap de setmana del confinament, algunes veus comencen a qüestionar públicament el confinament absolut dels infants. Ho ha fet avui divendres el síndic de greuges, Rafael Ribó, que ha emès una sèrie de recomanacions a les administracions per garantir la protecció dels infants mentre duri l'estat d'alarma. Proposa poder reajustar de manera "prudent" les mesures dictades per autoritzar, per exemple, alguna mena d'activitat a l'aire lliure o d'exercici físic a infants i adolescents. Sempre, apunta, respectant les distàncies de seguretat i adaptant la proposta a l'edat i les necessitats de cadascú. També demana que s'expliquin bé als més petits les decisions preses i garantir que el teletreball i el confinament no posin en qüestió el dret dels infants a rebre l'atenció adequada.

Una mesura per als infants més desafavorits

D'altra banda, el president de l'Aragó, el socialista Javier Lambán, ha explicat que demà dissabte demanarà al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, que s'estudiï la possibilitat que els infants puguin sortir al carrer durant l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol. Lambán ha assegurat que es podria fer de manera ordenada i raonable, perquè "ha de prevaldre la seguretat sanitària i el criteri dels metges i psicòlegs". Lambán ha fet èmfasi en els casos d'infants que viuen en pisos molt petits. "Si un nen té una casa amb jardí i espais més amplis, la situació d'estrès pel confinament la viurà de manera més suportable que un nen que visqui en un habitatge petit", ha dit el president aragonès. La mesura, segons Lambán, s'hauria d'estudiar sobretot per a aquells infants que viuen "en pisos molt petits i que no veuen pràcticament la llum del dia".



D'altra banda, des de la UAB s'ha engegat un projecte de recerca amb l'objectiu de conèixer com afronten el confinament les famílies residents a Catalunya i amb fills i filles d'entre 3 i 18 anys.