El Govern espera que Sánchez "no trigui tant" com Itàlia a extremar les mesures de confinament

El Govern no ordenarà el confinament total de Catalunya de manera unilateral i sense disposar de "la cobertura legal de l'Estat" per evitar la propagació del SARS-CoV-2. "Necessitem l'autorització del govern espanyol", ha explicat la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha matisat que no es pot fer, ja que "p osaria en risc persones, treballadors i empreses". Catalunya no és l'únic territori que exigeix aquest enduriment de les mesures extraordinàries i Budó ha posat com a exemple la ciutat de Madrid, Andalusia i Múrcia, que també demanen més restriccions. "Esperem que el govern de Sánchez no trigui tant com el de Conte a l'hora de posar en marxa aquestes mesures", ha assenyalat Budó, que ha afegit que a Itàlia han pres la decisió després d'un mes de "confinament a mitges". La portaveu, però, confia que el president espanyol avali el confinament total "tard o d'hora".

Més pressió sobre Sánchez per a un confinament total

La consellera de la Presidència ha insistit en la necessitat de garantir un confinament domiciliari de tota la població catalana i de prohibir la circulació a l'exterior de qualsevol tipus de transport. En quedarien al marge els serveis essencials i els de proveïment de productes de consum de primera necessitat a centres de producció i distribució.

Fa setmanes que s'encadenen crítiques al retard en l'aplicació de mesures dràstiques per part del govern espanyol per plantar cara a la crisi sanitària. "Aquest Govern, si una cosa té clara, és que entre vides i economia tria vides", ha dit Budó. I ha anunciat que la Generalitat ja ha demanat la suspensió del pagament d'impostos i una ampliació de les línies de liquiditat a les empreses afectades per la crisi, i ha subratllat que l'objectiu d'aquestes mesures és garantir els drets dels treballadors.

"Per reduir la pressió al sistema sanitari cal que la població pugui quedar-se a casa sense patir pels ingressos i les despeses", ha argumentat la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha admès que els preocupen especialment els ingressats a les unitats de cures intensives (UCI). "Tenim persones d'entre 20 i 50 anys a les UCI del país", ha explicat, sense detallar dades sobre l'afectació de la malaltia en edats menys avançades. Per això, ha defensat, extremar les mesures de contenció és la millor opció per evitar un eventual col·lapse sanitari.

740.000 respostes al test

Si bé no s'ha especificat la disponibilitat de places a les UCI, Vergés ha assegurat que ja s'ha doblat la xifra de llits amb què compta ara el sistema després d'haver incorporat els recursos de la sanitat privada, així com haver reconvertit serveis d'altres especialitats en espais per atendre malalts greus de Covid-19.

D'altra banda, la consellera de Salut ha assegurat que s'ha posat en contacte amb el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, per abordar entre altres qüestions l'enviament des de Madrid de partides de tests per realitzar les proves ràpides de coronavirus. "No creiem que arribin a Catalunya abans de dijous", ha calculat la responsable de la conselleria de Salut, que ha remarcat que una vegada arribin serà el departament qui decidirà on s'hi destinaran. Principalment, es repartiran entre usuaris i professionals de residències de gent gran i entre els professionals sanitaris.



La Covid-19 porta al límit els hospitals petits i tensiona els grans

Sobre l'apli impulsada per la Generalitat, que ha de servir per fer un seguiment de les persones que poden tenir símptomes de la Covid-19, StopCovid19Cat, Vergés ha assegurat que ja s'acumulen 740.000 tests. A l'aplicació ja hi han respost milers de persones: 4.200 tests reporten símptomes greus que indiquen quina població requereix un seguiment del 061; 107.000 informen que la població té símptomes lleus i és l'atenció primària la que es fa càrrec de la vigilància; i la resta (628.800) no reporten simptomatologia de cap mena .

Així és la nova apli de Salut per monitorar les zones més afectades pel coronavirus

Budó ha destacat que diumenge es va registrar una davallada d'entre el 85% i el 95% en l'ús del transport públic, com per exemple el tramvia, que va registrar un total de 2.100 usuaris quan un diumenge ordinari el fan servir més de 33.000 persones. També s'ha reduït la circulació als accessos de l'àrea metropolitana un 60%.

Ara bé, tot i la reducció d'activitat als carrers i a les carreteres, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que encara no s'ha aconseguit reduir la mobilitat tant com es voldria. En total, s'han identificat 8.700 persones i 4.500 vehicles que han incomplert les mesures establertes pel reial decret. E l conseller, que ha denunciat que el govern espanyol "ha posat una camisa de força" a Catalunya, ha recordat que no cal fer "acumulació d'aliments" o de productes de primera necessitat, perquè malgrat la recomanació de confinament a tota la població, l'abastiment "està garantit".