Interior estudiaria la reobertura de bars i restaurants durant el dia si es decretés el toc de queda

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha deixat la porta oberta a reobrir els bars i restaurants durant el dia en cas que s'imposi un toc de queda a Catalunya. El conseller ha volgut deixar clar, en una entrevista a RAC1, que el toc de queda "encara no està sobre la taula del Govern", però també ha avisat que no el descarten: "Perquè a les nits hi ha festes il·legals. Tenim identificat que és un dels espais on es produeixen més casos de propagació del virus. S’ha d’atacar".

Això serviria per limitar la mobilitat de la ciutadania, però Sàmper ha assegurat que podria fer que de retruc es relaxessin altres limitacions ara vigents, sempre que es garanteixin les mesures sanitàries. Per exemple, la reobertura de bars i restaurants durant el dia en cas que s'apliqués el toc de queda. "Al Procicat estudiem les mesures que prenem per aturar l’evolució de la pandemia. Si limitem l’accés nocturn de la gent és per evitar la interacció social. ¿Això pot anar acompanyat d'altres mesures que, per exemple, no facin tan dura la pandèmia a nivell de parar l’economia? N'estem parlant, ho estem valorant. Tot el que sigui pandèmia ha de passar per les consideracions de les autoritats sanitàries", ha apuntat, "Estem valorant que el tancament nocturn pugui anar acompanyat de mesures menys restrictives durant el dia, però per això primer hem de veure que la gent compleix les mesures de distància, mans, mascareta, higiene…"

La Fecasarm, a favor del canvi

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) s'ha mostrat favorable a aquest canvi en les mesures "sempre que sigui temporal, comporti la possibilitat de reobrir bars i restaurants així com també els locals d'oci nocturn que s'hi vulguin acollir i s'imposi a partir de les 00 h entre setmana i la 1 h les nits del cap de setmana", ha indicat en un comunicat.

"Entenem que no es pot imposar el toc de queda entre la mateixa franja horària que s'ha imposat a França –de les 21 a les 6 h– perque allà la gent sopa a les 18 h, mentre que a Espanya se sopa a les 21 o a les 22 h. Per tant, consideraríem positiva la mesura si es poden reobrir les activitats de restauració fins com a mínim les 23.30 h entre setmana i a les 0.30 h el cap de setmana, i el toc de queda es decretés entre les 00 i les 6 de la matinada entre setmana i entre la 1 i les 6 de la matinada els caps de setmana", ha apuntat el secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas.

La mesura, creu, ajudaria a lluitar contra les festes il·legals i el botellón: "La mesura del toc de queda seria efectiva per lluitar contra el botellón i les festes il·legals, veritables causants de l'augment de contagis que hi ha hagut darrerament quan el sector de l'oci nocturn legal ha estat tancat i la restauració ha funcionat amb l'horari molt limitat. Aquesta mesura, però, hauria d'anar acompanyada de més presència policial i de la reobertura de la restauració i dels locals d'oci nocturn que volguessin operar fins a les 23.30 h entre setmana i fins a les 0.30 h els caps de setmana, perquè moltes empreses necessiten poder facturar sí o sí per continuar vives", ha indicat el president de la federació, David López.

Limitació d'aforament als parcs naturals

El conseller d'Interior també ha anunciat que el Procicat aprovarà aquest divendres la limitació dels aforaments dels parcs naturals a la capacitat dels aparcaments. Amb aquesta nova restricció, segons Sàmper, es vol "aturar" el que va passar la setmana passada al Montseny amb "quilòmetres i quilòmetres de cotxes a la carretera que haurien impedit el pas d'un cotxe de bombers en cas d'emergència" o d'una "ambulància". Ha recordat que els titulars dels parcs naturals són les diputacions, i que les de Barcelona i Girona detallaran la mesura aquest dijous. Ha dit que el seu departament "ajudarà a fer que els parcs naturals puguin realment executar aquesta resolució".