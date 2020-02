El govern espanyol recomana no viatjar al nord d'Itàlia ni a altres zones de risc del coronavirus

L'augment de casos del coronavirus a Itàlia ha obligat Espanya a fer públiques per primera vegada recomanacions i canviar els criteris de detecció de possibles casos per evitar que el Covid-19 es propagui. El ministeri de Sanitat demana als ciutadans que no viatgin a les zones de risc del coronavirus, entre elles el nord d'Itàlia. "No està prohibit, però és una recomanació", ha subratllat aquest dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

El govern espanyol considera zones de risc quatre regions italianes –la Llombardia, l'Emília-Romanya, el Piemont i el Vèneto–, tota la Xina, el Japó, Singapur, l'Iran i Corea del Sud. "En el cas que no sigui imprescindible, és millor no viatjar-hi", ha insistit Illa. Si no es pot evitar anar-hi, Sanitat demana seguir les recomanacions de les autoritats locals per evitar el contagi.

El ministeri ha decidit canviar els protocols per assegurar una detecció precoç dels casos de Covid-19. A partir d'ara es consideraran casos sospitosos no només les persones que pateixin símptomes i hagin estat a la Xina o en contacte amb persones infectades –com fins ara–, sinó que s'amplia a persones que hagin estat a altres zones de risc (el nord d'Itàlia, Corea del Sud, Singapur i l'Iran) i a persones amb pneumònia o infeccions respiratòries agudes d'origen desconegut. "Totes aquestes persones han de ser considerades casos", ha dit el ministre de Sanitat, Salvador Illa. Amb aquest canvi de criteri el més probable és que en els pròxims dies es multipliquin els casos sospitosos.

El ministre de Sanitat s'ha reunit aquest dimarts amb els consellers del ram de les comunitats autònomes, entre ells la consellera catalana, Alba Vergés, per coordinar les mesures contra el coronavirus. Els governs autonòmics, que tenen transferides les competències de Salut, reclamaven ampliar els criteris, sobretot després de la propagació del virus a Itàlia. Tot i que altres països ho han fet, el govern espanyol ha descartat imposar per ara mesures als aeroports, com ara un control de temperatura dels passatgers procedents de zones de risc. "Estem en una primera fase, que és de contenció", s'ha justificat Illa.

Augment de casos sospitosos

L'executiu espanyol, que ha llançat un nou missatge de tranquil·litat, ha admès aquest dimarts que hi ha hagut un increment "molt important" en els últims dies de persones que presenten símptomes que podrien ser de coronavirus a Espanya. Segons Illa, actualment hi ha 81 casos sospitosos, tot i que la xifra va canviant contínuament. "Només informem dels casos confirmats", ha puntualitzat. Actualment hi ha cinc casos confirmats actius a l'Estat: una dona a Barcelona, una parella de turistes italians a Tenerife, i dos nous cas confirmats a última hora, a Castelló i a Madrid. Aquests dos últims i un dels turistes italians a Tenerife s'han confirmat aquest dimarts. Del cas de Castelló no se n'han donat detalls, mentre que la turista italiana és la dona del metge italià que ja va donar positiu per Covid-19. El de Madrid és un jove de 24 anys que havia viatjat recentment a Itàlia.

A aquests cinc casos s'hi sumen els dos primers, ja donats d'alta: un turista alemany a La Gomera i un britànic resident a Palma de Mallorca. Els de Barcelona, Madrid i Castelló suposen els tres primers casos detectats a la Península. En qualsevol cas, Sanitat ha subratllat que "tots els casos" detectats fins ara a l'Estat d'infecció per coronavirus són "importats" d'altres països. "No hi ha acreditada cap transmissió a Espanya", ha dit Illa.

Comunicar la infecció per telèfon

Sanitat demana a les persones que sospitin que poden estar infectades pel coronavirus que ho comuniquin a les autoritats mitjançant els telèfons habilitats per resoldre qüestions relacionades amb el Covid-19 en comptes d'anar a l'hospital. "Així es minimitza el risc" de contagiar altres persones, ha subratllat el titular de Sanitat. De fet, les proves per confirmar o descartar la infecció es poden fer a casa, segons ha assegurat Illa. Fins i tot els infectats que tinguin símptomes lleus podrien quedar-se al seu domicili. El ministre també ha demanat "no crear alarmisme" i ha dit que "no és necessari" portar mascareta pel carrer "ni tampoc n'hi ha per a tothom".