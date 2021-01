Salut comença a administrar la segona dosi de la vacuna

Aquest matí s'ha administrat, per primera vegada a Catalunya, la segona dosi de la vacuna contra el covid-19. La injecció de la vacuna ha tingut lloc a la residència Nostra Senyora de Ribera de la Pobla de Segur, on han rebut la segona dosi 59 residents i 21 treballadors.

Entre les persones vacunades aquest diumenge en aquesta residència del Pallars Jussà hi ha Leocàdia Peña, de 85 anys, que el 27 de desembre va ser la primera persona a rebre la vacuna a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran. També s'ha vacunat Rosa Vilanova, de 51 anys, directora del centre i primera professional a qui es va administrar la vacuna ara fa 21 dies, i un total de 59 residents i 21 treballadors.

Inicialment Salut preveia que aquesta segona dosi de la vacuna de Pfizer comencés a administrar-se dilluns als mateixos llocs on es va posar la primera el 26 desembre. Aleshores la primera persona a ser vacunada va ser Josefa Pérez, de 89 anys, a la residència Feixa Llarga de l’Hospitalet de Llobregat. Aquest diumenge al matí, però, s'ha anunciat per sorpresa que la segona dosi es començaria a administrar en una residència de gent gran de la Pobla de Segur, on els usuaris ja podien rebre la segona dosi en haver passat 21 dies des de la primera. El departament de Salut ha argumentat que l’administració de la segona dosi ha començat a l'Alt Pirineu i Aran per motius logístics, i que demà es continuarà a la resta de regions sanitàries.

La residència de la Pobla de Segur és el primer dels 14 centres residencials de gent gran, discapacitats i salut mental que a la regió sanitària Alt Pirineu i Aran rebran la segona dosi de la vacuna en les properes setmanes, segons ha informat Salut. El calendari, però, no està clar. La companyia Pfizer va anunciar divendres que la setmana que ve només enviarà a Espanya el 56% de les dosis previstes mentre reorganitza la producció per augmentar la seva capacitat. Aquesta reducció, en teoria temporal, afecta tots els països de la Unió Europea.

Malgrat això, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va assegurar ahir que la reducció de les vacunes rebudes no afectarà l’administració de les segones dosis. Fins ara Espanya rebia 350.000 dosis a la setmana, i a Catalunya n'hi tocaven 60.000.

Divina Farreny, gerent de la Regió Sanitària de Lleida, ha dit en una entrevista a RAC1 que aquesta vacunació "ja estava prevista". "La previsió de Pfizer diu que la segona dosi s'ha de subministrar entre 21 i 42 dies després de la primera, i avui ja feia 21 dies", ha indicat. De fet, segons Farreny, a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ja s'ha completat el primer tram de la campanya de vacunació amb la primera dosi, i per això ja han començat a subministrar la segona. "Fa uns dies vam acabar la planificació de les primeres dosis i avui hem començat les segones en aquesta residència", ha dit.

Pel que fa a la campanya de vacunació, a causa de l'efecte del cap de setmana avui s'ha informat de la dada de vacunats més baixa de tota la setmana: hi ha 140.373 persones vacunades a Catalunya, 2.593 més que ahir (ahir es va informar que s'havien vacunat 16.824 persones).