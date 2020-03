Sanitat confirma el contagi per coronavirus de tres menors d'edat, a Madrid i a Castella-la Manxa

Entre els 209 positius de coronavirus detectats a l'Estat, el més recent dels quals s'ha detectat a Galícia i suposa el primer cas confirmat en aquest territori, hi ha tres contagis infantils: una nena de 4 anys a Madrid i dos menors més a Castella-la Manxa, dels quals no han trascendit més detalls. Els tres s'han infectat pel contacte amb persones del seu entorn. Segons la conselleria de Sanitat de Madrid, la nena de 4 anys no presenta símptomes, i els seus progenitors –a qui van fer analítiques biomoleculars després d'un viatge internacional del pare a Itàlia, una de les zones de risc de contagi– també tenen la Covid-19. Tots tres estan aïllats a casa seva i evolucionen favorablement.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha destacat que el Covid-19 afecta menys els infants que els adults, segons s'ha vist a la Xina, i un estudi epidemiològic publicat pel Centre Xinès pel Control i la Prevenció de Malalties corrobora aquesta teoria. L'anàlisi, la més gran feta fins ara a partir de les dades d'uns 72.000 afectats al gegant asiàtic, revela que els contagis en població pediàtrica són anecdòtics en comparació als que es produeixen entre adults. Els menors xinesos afectats pel virus que tenen de 0 a 9 anys només representen el 0,9% dels afectats, i els que tenen entre 10 i 19 anys suposen l'1,2% dels casos detectats.

Simón ha apuntat aquest dimecres en roda de premsa que "els nens tenen en general una evolució clínica més benigna", i ha negat que calgui tancar escoles a les zones més afectades pel coronavirus o als centres escolars on s'hagin detectat casos. "Ara mateix no té sentit", ha dit. En aquest sentit, el responsable d'alertes i emergències sanitàries ha aclarit que, en el cas de la nena de 4 anys i d'un mestre també amb coronavirus a Madrid, el que s'ha fet és aïllar aquestes persones a casa seva i fer un seguiment dels seus contactes més estrets.

El ministeri de Sanitat ha elevat aquest dimecres a 197 els casos de contagis per coronavirus, dels quals 193 continuarien actius. La xifra real de casos confirmats, però, arriba com a mínim fins als 209, atès que les comunitats autònomes van actualitzant contínuament els nous casos amb les seves xarxes de control epidemiològic. Per tant, ara per ara hi hauria unes 205 infeccions en actiu.

A Catalunya, per exemple, ja hi ha confirmats 24 persones amb Covid-19, però Sanitat només en comptabilitza 15. Dels més de 200 casos confirmats arreu de l'Estat, almenys 7 es troben en estat greu ingressats a la UCI, la majoria a Madrid, i aquest dimarts el País Valencià va anunciar la primera mort por coronavirus a Espanya, la d'un home que va morir per una pneumònia el 13 de febrer i que anàlisis posteriors han revelat que estava infectat amb el Covid-19.

Madrid prohibeix al personal sanitari assistir a convencions

La Comunitat de Madrid, la més afectada per ara pel coronavirus, comença a prendre algunes mesures. Aquest dimecres ha anunciat que suspèn tots els permisos d'assistència a cursos, convencions, conferències o formacions, tant a Espanya com a l'estranger, dels professionals sanitaris de la regió per evitar nous contagis. La restricció també s'ha desplegat al País Basc. A Madrid ja s'han confirmat almenys 76 casos de contagi del coronavirus. És la comunitat que ha patit un augment més gran de nous contagis en les últimes hores. Dels 76 casos, 41 persones estan hospitalitzades i la resta, aïllades amb símptomes lleus a casa seva.

Pel que fa a actes públics amb gran assistència de públic com les manifestacions previstes per aquest diumenge pel 8-M, Sanitat no creu ni que s'hagin de suspendre ni que s'hagin de prendre mesures especials. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries considera que només cal aplicar el "sentit comú" i que aquelles persones que tinguis símptomes de refredat o grip, encara que lleus, no hi assisteixin.

El cas dels esdeveniments esportius que es faran a porta tancada és diferent, ha explicat Fernando Simón, perquè s'esperava un gran volum d'aficionats italians procedents de les zones de risc. Les mesures que s'han pres "estan orientades a evitar l'entrada massiva de persones procedents de l'estranger. Els esdeveniments adreçats a la població espanyola no són de risc, entenent que el risc zero no existeix", ha destacat Simón.