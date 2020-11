Can Ruti busca voluntaris per a la fase 3 d'estudis de vacunes contra el covid

L'Hospital Germans Trias i Pujol, conegut popularment com Can Ruti, busca voluntaris que vulguin participar en la fase 3 dels estudis que proven l'eficàcia de les vacunes contra el coronavirus. El centre hospitalari, al costat de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infecciones, és un dels centres de l'estat espanyol que participa en aquests assajos clínics que ja estan en fase 3.

Així ho ha anunciat el doctor Bonaventura Clotet en una entrevista a RAC1, en què ha avançat que l'hospital busca voluntaris per participar en aquests assajos. Ja hi ha operativa una web ( Socrecerca.com) des d'on els majors de 18 anys, hagin passat o no el covid-19, es poden apuntar.

Un cop inscrits, segons ha explicat el doctor Clotet, les persones de l'equip de recerca es posaran en contacte amb els candidats per verificar les dades personals i informar-los sobre l'estudi, a més de resoldre tots els dubtes que puguin tenir. "Necessitem que la societat sensibilitzada s’hi apunti. Els estudis en fase 3 necessiten voluntaris, ja que s’ha de fer en un espai curt de temps. En aquest estudi hi participen 40.000 persones d'arreu del món. Necessitem persones sanes i voluntàries que contribueixin a fer que la recerca avanci més ràpid", ha dit Clotet.

Segons el doctor, es tracta d'estudis internacionals (ha indicat que les vacunes que s'estan desenvolupant a l'Estat encara no estan en la tercera fase) en què participen milers de persones des d'aquest mateix mes de novembre. Clotet ha afegit que als voluntaris se'ls explicarà en què consisteix l'estudi quan se'ls contacti, i ha dit que, depenent de l'estudi, les dosis que se'ls subministrin "poden oscil·lar entre una o dues". A més, ha indicat que les persones voluntàries podran fer vida normal, tot i que segurament hauran de fer-se anàlisi de sang cada dos mesos.