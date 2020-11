El 15% de les residències catalanes pateixen brots descontrolats de coronavirus

Un total de 152 residències de gent gran de les 1.047 que hi ha a Catalunya (el 15%) es troben en situació greu de coronavirus, una xifra tres vegades superior a la de fa tot just 15 dies i que etiqueta aquests establiments amb un semàfor vermell, la pitjor de les categories amb què es classifiquen segons el grau d'afectació per la pandèmia.

També augmenten les residències que tenen contagis entre els residents però que ja estan en fase d'estabilització: actualment n'hi ha 123, 65 més que dues setmanes enrere. Amb tot, tres quartes parts d'aquests serveis estan lliures de virus. Amb les dades que ha facilitat la conselleria a l'agència Efe, la regió metropolitana sud –el Baix Llobregat, el Garraf i l'Hospitalet– és la que més residències vermelles i grogues suma, amb gairebé la meitat de tot el parc. A la ciutat de Barcelona hi ha 37 establiments en la pitjor de les situacions.

Per facilitar els règims de visita, el departament actualitza setmanalment la classificació per colors de la residència, tenint en compte el nombre de positius en cada moment i la disponibilitat d'espais per mantenir un doble circuit per a residents malalts i sans. Així, el semàfor vermell es reserva per quan hi ha casos sense controlar i, sobre el paper, prohibeix les visites a l'interior; el groc per a les que tenen casos confirmats però que estan en fase d'estabilització, i, per últim, el verd per a les que no tenen cap resident contagiat.

En una compareixença parlamentària, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat que la xifra de contagiats per coronavirus en residències geriàtriques se situa en 1.457 en 275 residències, de les quals 155 tenen entre un i nou positius, una situació "molt més gestionable" que durant la primera onada de la pandèmia, ha dit.

Les últimes dades del departament assenyalen que la setmana del 25 al 31 d'octubre han mort 100 residents en aquests centres, xifra que eleva el balanç temporal a 6.818 des de l'inici de la pandèmia al març. El nombre d'ingressats es va reduir l'última setmana d'octubre després de tenir un elevat creixement els dies anteriors. Actualment n'hi ha 164, dels quals vuit estan a l'UCI.