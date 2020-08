Barcelona cedeix 233 espais als centres educatius perquè facin grups reduïts

L'Ajuntament de Barcelona cedirà un total de 233 espais municipals –74 equipaments públics i 159 a l'aire lliure, com jardins, places i ubicacions a la via pública– als centres educatius públics i concertats que ho demanin perquè, a partir del mes de setembre, puguin utilitzar-los per fer grups reduïts i abaixar la ràtio d'alumnes per aula. La llista, que inclou centres cívics, casals, museus i biblioteques, entre d'altres, és el resultat d'una cerca d'espais des del mes de maig a través del Consorci d'Educació –amb representació de la Generalitat– i els districtes, a partir de les peticions específiques de les mateixes escoles i instituts.

Entre els espais que el consistori mobilitzarà després d'haver-ne valorat la idoneïtat hi ha el Parc Güell (Gràcia), el Macba i el CCCB (Ciutat Vella), la fàbrica Fabra i Coats (Sant Andreu), el Parc de l'Espanya Industrial (Sants-Montjuïc) i la Model (Eixample). També figuren a la llista el recinte modernista de Sant Pau, el Parc de la Ciutadella i l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

El Govern planteja un començament de curs amb grups bombolla però deixa en mans dels centres la reducció de les ràtios

Segons ha informat el govern municipal, un total de 44 centres han manifestat fins al moment la necessitat de disposar d'espai extra per fer classe, ja que en les seves instal·lacions no poden fer grups inferiors a vint alumnes com exigeix la conselleria d'Educació per als cursos de primària. Un centenar més (117) van sol·licitar l'accés a espais exteriors pròxims a les seves instal·lacions per poder fer activitats a l'aire lliure i esponjar els seus edificis amb condicions òptimes i segures.

"Cada centre fa el seu pla de reobertura i nosaltres només oferim l'espai. No planifiquem quines activitats faran a l'aire lliure o als equipaments", ha matisat el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació i Ciència, Joan Subirats, que ha dit que dependrà de cada projecte educatiu que es facin activitats de tarannà lúdic, pedagògic o lectiu.

Ara bé, i atès que la setantena d'equipaments públics hauran de mantenir les seves activitats convencionals, dijous s'activarà l'Oficina de Coordinació d'Espais dels Barris per les Escoles per analitzar sempre, cas per cas, com equilibrar l'ús escolar i gestionar les cessions i usos prioritaris. "Al CCCB les escoles tindran prioritat a qualsevol conferència", ha exemplificat l'alcaldessa Ada Colau, que ha matisat que s'intentarà, però, interferir com menys millor en les programacions de les entitats.

Tauletes per a menors vulnerables

L'Ajuntament també sectoritzarà i senyalitzarà els espais i contractarà personal de reforç per evitar que els grups bombolla es barregin a les entrades i sortides, així com per garantir que es compleixen les mesures de protecció i prevenció, com el rentat de mans freqüent o la desinfecció de materials i joguines. A més, es reforçaran les tasques de neteja als equipaments escolars d'utilització diària.

La comissionada d'Educació de Barcelona, Maria Truñó, ha explicat que el govern municipal està treballant en l'habilitació d'un banc de tauletes per assegurar que, en cas de quarantena o aïllament, els alumnes en situació de vulnerabilitat social puguin accedir als continguts i veure garantits els seus drets de continuïtat de l'aprenentatge. "Estem pendents de quan el podrem posar en marxa, ja que depèn de la disponibilitat de dispositius i, actualment, és una mica complicat", ha admès.

També es crearà una oficina municipal de coordinació entre les escoles i l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el Consorci Sanitari, el Consorci d'Educació i l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. L'objectiu és vetllar per la implantació de mesures de prevenció i el monitoratge de les proves diagnòstiques als alumnes i als professors i fer el seguiment de les intervencions en la comunitat educativa en cas que es donin positius en els centres.

"Les escoles no són prescindibles"

Colau ha afirmat que el govern municipal ha de fer "tot el possible" per garantir que l'inici de curs es faci de manera presencial. Per això, cedirà aquests 233 espais perquè els prop de 190.000 alumnes d'entre 0 i 16 anys inscrits en els 550 centres educatius que reben fons públics de la ciutat reprenguin l'activitat habitual després de sis mesos sense poder-ho fer i se'ls pugui garantir "una igualtat efectiva d'oportunitats".

"Al març ho vam fer, però tancar les escoles és molt greu. Les escoles no són prescindibles, són un servei essencial i hem de garantir la presencialitat", ha afirmat l'alcaldessa, que ha afegit: "No podem normalitzar-lo [el tancament], pels gravíssims impactes que té en els infants, especialment entre els col·lectius més vulnerables". Així, i en consonància amb les declaracions de la consellera de Salut, Alba Vergés, i del conseller d'Educació, Josep Bargalló, Colau ha assegurat que les escoles s'han de mantenir obertes tot el curs.