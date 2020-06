Barcelona prepara una campanya per portar els veïns als reclams turístics

Barcelona es prepara per a una campanya d'estiu amb unes perspectives turístiques més que incertes i l'Ajuntament considera que la crisi del covid-19 ha de servir de revulsiu per a l'estratègia –fins ara poc exitosa– de descentralitzar els atractius turístics i, sobretot, per reforçar propostes que puguin seduir el públic local. Per això, aquesta setmana es llançarà una campanya enfocada als barcelonins. Tal com va avançar el regidor de Turisme, Xavier Marcé, en una entrevista a l'ARA, es buscarà posar en valor atractius culturals, comercials i gastronòmics de la ciutat i convidar els veïns a fer el que ja estan fet en bona mesura aquests dies: reapropiar-se dels espais, fins ara, entregats al turisme.

La comissió de govern ha aprovat ara destinar 200.000 euros de la recaptació de la taxa turística a aquesta campanya, que promourà el consum local de productes fins ara copats per turistes. A més, el govern municipal també ha acordat destinar 100.000 euros de la recaptació al Projecte Pride 2020, 250.000 al Festival Grec i 250.000 més a la Mercè.

Aquestes inversions s'enfoquen, segons el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, a donar suport a esdeveniments relacionats amb les indústries culturals i creatives i a fomentar alhora la diversificació dels atractius de Barcelona com a destinació turística. "Amb aquesta actuació volem fomentar a nivell internacional un turisme vinculat al món cultural i també el foment de la distribució de l’oferta turística, i que siguin també els barcelonins els que s'apropiïn d'aquests nous àmbits de difusió", defensa Collboni, que no ha donat detalls de com serà la nova campanya.

Aquest paquet d’inversions se suma al que l'Ajuntament ja va aprovar la setmana passada, de

2,97 milions d’euros, per a projectes de suport al teixit empresarial i d’impuls a la sostenibilitat i

per a la promoció de la ciutat i del consum local.