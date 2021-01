Estudien l’ús d'un fàrmac antiparasitari per reduir la càrrega viral dels pacients de covid

Un petit estudi suggereix que l'administració primerenca d'ivermectina, un fàrmac antiparasitari, pot disminuir la càrrega viral i la durada dels símptomes en pacients amb covid-19 lleu o moderat. De fet, després de fer servir aquesta medicació, la quantitat de virus a l'organisme dels participants va ser tres vegades menor quatre dies després de rebre-la i fins a 18 vegades menor una setmana després. I com menys càrrega viral tingui un pacient menys transmissible és el virus i, per tant, es podria minimitzar el risc de contagi. Les primeres conclusions d'aquest estudi, liderat per la Clínica Universidad de Navarra i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació La Caixa, s'han publicat a la revista científica EClinicalMedicine, del grup The Lancet.

"S'estan fent esforços notables per desenvolupar tractaments contra el covid, però s'ha posat menys atenció en trobar fàrmacs que redueixin la transmissió del virus", ha destacat el coordinador de l'estudi, Carlos Chaccour. En aquest estudi, l'equip de Chaccour va voler avaluar si la dosi màxima d'ivermectina aprovada a Europa pot tenir un impacte sobre la transmissió del virus si s'administra ràpidament després de l'aparició de símptomes.

La ivermectina és un fàrmac antiparasitari desenvolupat als anys 70 del segle passat que es fa servir per tractar la sarna. Molts països de l'Amèrica Llatina han començat a fer-lo servir malgrat la falta d'evidència fiable sobre la seva eficàcia per prevenir o tractar la infecció. Tot i que s'ha demostrat que in vitro (en línies cel·lulars) pot reduir la replicació del SARS-CoV-2, calen concentracions molt més elevades que les recomanades per a ús humà, i l'equip vol investigar si també és efectiu si s'administra a dosis segures.

Proves en 24 pacients

Els investigadors van administrar una sola dosi d'ivermectina o placebo a 24 pacients amb infecció confirmada i símptomes moderats, en les 72 hores després dels primers símptomes. Es van prendre frotis nasofaringis i mostres de sang en el moment del reclutament i van repetir el procés les tres setmanes següents. En total es van prendre mostres quatre vegades.

Els resultats obtinguts no mostren cap diferència en el percentatge de pacients positius per PCR al cap de 7 dies després del tractament (de fet, tots els pacients eren positius en els dos grups), però la càrrega viral mitjana en el grup tractat amb ivermectina va ser fins a tres vegades menor passats quatre dies i fins a 18 vegades una setmana després del tractament.

Els pacients en el grup tractat també van mostrar una reducció en la durada d'alguns símptomes: el 50% en la pèrdua de l'olfacte i el gust, i el 30% en la tos. Tots els pacients van desenvolupar anticossos IgG davant del virus però, de nou, el valor mitjà d'aquests anticossos en el grup tractat va ser menor que en el grup placebo. "Això podria ser el reflex d'una menor càrrega viral en aquests pacients", apunta Chaccour.

Així, les autores i els autors proposen que el fàrmac podria estar interferint amb l'entrada del virus a les cèl·lules, com suggereix un estudi en hàmsters dut a terme per l'Institut Pasteur. "Aquests resultats van en la mateixa línia que els d'assajos recents fets a Bangladesh i l'Argentina", assenyala Chaccour. "Tot i que és un estudi petit i encara és aviat per establir conclusions, les tendències observades en la reducció de càrrega viral, durada de símptomes i nivells d'anticossos resulten encoratjadores i justifiquen que es facin estudis clínics controlats a més gran escala i amb més diversitat de pacients", resol l'investigador.