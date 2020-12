La Fiscalia investiga les morts a la residència de Tremp per homicidi imprudent

La Fiscalia de Lleida ha obert una investigació per les morts a la residència de Tremp perquè hi veu indici de possibles delictes d'homicidi imprudent i contra la seguretat a la feina. L'endemà d'haver rebut la informació del departament de Salut, el ministeri públic ha considerat que el nombre de víctimes pel brot de coronavirus al centre és una "xifra totalment extraordinària" comparada amb altres residències d'avis. "Pot ser indici de disfuncions greus en el seu funcionament", ha insistit la Fiscalia en un comunicat, en què posa en dubte la gestió que va fer la direcció d'aquest equipament i apunta cap a la seva responsabilitat.

En el moment que el ministeri públic ha presentat la valoració, havien mort 60 dels 150 usuaris del centre per covid-19, cosa que suposava el 37,5% dels residents. Però aquest dimarts s'ha sabut que ja són 61 els avis que han perdut la vida. La Fiscalia ha afegit que 42 dels 65 treballadors de la residència han acabat contagiats pel brot de coronavirus. Per això, en l'anàlisi que ha fet dels informes de Salut, detecta "importants dèficits organitzatius" que, per al ministeri públic, poden suposar possibles delictes d'homicidi per imprudència per les morts dels 61 avis i també contra la seguretat a la feina per l'elevat nombre de positius entre la plantilla.

Pels diversos motius, la Fiscalia ha anunciat que ha obert unes diligències d'investigació penal "per esbrinar les possibles responsabilitats de la direcció del centre".