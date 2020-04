La Comunitat de Madrid admet que 3.000 persones han mort a les residències de la tercera edat durant el mes de març

Després de dies sense oferir xifres de morts en residències de la tercera edat, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha revelat aquest divendres que durant el mes de març han mort als geriàtrics de la regió 3.000 persones, tot i que les autoritats desconeixen quantes han mort per coronavirus. Segons ha explicat Ayuso en una entrevista a TVE, en un mes de març normal moren gairebé 1.000 residents dels geriàtrics.

La situació de moltes de les residències de la Comunitat –on hi viuen 50.000 persones grans– és crítica. Ayuso ha admès que hi ha entre 100 i 120 geriàtrics desbordats pel covid-19 a la regió i ha explicat que la Comunitat ha impulsat un pla de xoc per intervenir en almenys una cinquantena de residències que estan en situació "crítica". La presidenta regional, però, ha negat que la Comunitat hagi fet una mala gestió de les residències i ha atribuït l'elevat nombre de morts a la letalitat del covid-19. "El virus es comporta de manera molt letal".

Algunes residències de Madrid han registrat contagis de més de la meitat dels residents i gran part del personal. En un geriàtric de Leganés molt afectat pel coronavirus hi ha hagut set morts pel covid-19 en els últims dies. Des l'inici de l'alerta sanitària han mort 50 persones en aquesta residència, de les quals 43 presentaven símptomes de coronavirus. La residència va fer 150 tests entre els seus usuaris dimarts, dels quals 99 van donar positiu.

Els residents que van donar negatiu o no han presentat símptomes han estat traslladats a una altra residència. El centre, del grup Vitalia, estava totalment desbordat i havia demanat ajuda al govern regional. Segons ha explicat a Efe Antonio Morales, director d'operacions de Vitalia, dimecres van arribar a la residència el director d'un centre de dia i un metge designats per la Comunitat de Madrid per coordinar la intervenció sanitària de centre. "És una cosa que feia 20 dies que demanàvem", ha assegurat.

No és un cas aïllat, però tant la Comunitat com les mateixes residències es resisteixen a donar xifres. Tampoc s'han fet proves de covid-19 a moltes de les persones que han mort en les últimes setmanes a les residències, per la qual cosa no és possible determinar quants decessos estan relacionats amb el coronavirus. De fet, les xifres oficials de la regió parlen de 4.483 víctimes mortals per covid-19. En aquesta xifra no es comptabilitzen molts dels residents dels geriàtrics que han mort des de l'inici de la pandèmia, a qui no s'ha fet el test.