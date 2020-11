Màxim 100 persones: el Govern redueix l'aforament als grans temples religiosos

El Govern reduirà encara més l'aforament als temples de culte després de la polèmica missa a la Sagrada Família, que va congregar unes 600 persones i entre les quals hi havia personalitats del món de la política catalana. A partir d'ara, i per indicació del departament de Salut, no només es manté la limitació del 30% de l'aforament sinó que es restringirà a un màxim de 100 el nombre de persones que poden assistir a qualsevol esdeveniment religiós, encara que se celebri en un espai de grans dimensions. La restricció s'aprovarà en les properes hores, segons ha pogut saber l'ARA, i es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) aquesta mateixa setmana, a la resolució que actualitzarà la resta de restriccions per fer front a la pandèmia.

La decisió s'ha pres dies després que des de la direcció general d'Afers Religiosos es plantegés la possibilitat d'imposar aquesta mesura restrictiva i que dilluns la consellera de Salut, Alba Vergés, s'hi mostrés a favor. La consellera de Justícia, Ester Capella, i el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, s'han reunit aquest dimarts a la tarda per compartir els respectius punts de vista en relació amb l'aforament dels actes religiosos i, segons fonts de les dues institucions, s’ha arribat a aquesta entesa per protegir la salut de la ciutadania i, alhora, garantir els dret fonamental a la llibertat religiosa i de culte.

Omella va demanar "perdó" dilluns a la gent que es va poder sentir ferida per la missa de la Sagrada Família, en referència al sector cultural i de la restauració, que van criticar que es pogués celebrar l'esdeveniment multitudinari. "El d epartament de Justícia i l'arquebisbat de Barcelona han convingut que cal intensificar la comunicació entre el Govern i els representants de totes les religions", resumeixen en un comunicat conjunt.

En un primer moment, l 'arquebisbe de Barcelona es va mostrar "molt sorprès" per la polèmica que va generar la missa –on, segons va defensar, s'havien garantit totes les mesures de seguretat– i va rebutjar la proposta de limitar els actes religiosos a 100 persones perquè no tenia en compte la dimensió de l'espai: "No és el mateix una església petita que una de gran", va observar Omella aquest dilluns.

Expedient obert

Salut Pública ha obert un expedient per investigar si es van complir totes les mesures de protecció de la salut i de mobilitat en la missa multitudinària de dissabte, amb motiu de la beatificació de Joan Roig Diggle, un jove catòlic de 19 anys que va ser afusellat per milicians anarquistes a principis de la Guerra Civil, el 12 de setembre del 1936. La missa havia estat autoritzada pel Procicat, però el departament de Salut va emetre un comunicat aquell mateix dissabte a la tarda per anunciar que s'investigarien els fets "davant la gran mobilitat" que va suposar l'acte religiós.

Visiblement molesta, Vergés va admetre dilluns que "caldrà fer alguna cosa" perquè no es tornin a veure imatges com la de dissabte passat a la basílica i perquè "quedi més clara a partir de pròximes resolucions" del Govern la limitació de persones en actes d'aquest tipus.