Així serà la Mercè amb cita prèvia

La pandèmia no ha aconseguit aturar la festa major de Barcelona. La Mercè arrenca aquest dimecres amb el pregó de Tortell Poltrona i amb una situació, això sí, d'excepcionalitat. Per mantenir la seguretat en el context de pandèmia actual, l'Ajuntament de Barcelona ha dissenyat una programació amb cita prèvia, és a dir, que caldrà inscriure's prèviament als actes per poder participar en la festa amb les màximes garanties per a tothom.

A més, tots els actes es faran entre les 10 h del matí i les 22 h de la nit i seran de petit format, repartits pels deu districtes de la ciutat. Aquest any, doncs, queden enrere els grans concerts multitudinaris al parc del Fòrum o a la platja de la Barceloneta, que se substitueixen per les cadires assignades i les inscripcions.

Alguns actes, però, no han pogut sobreviure aquest 2020. Entre els grans absents hi haurà la diada castellera, que sí que s'ha suspès. A més, el Piromusical canvia de format per fer-se simultàniament des de diferents punts de la ciutat, fet que permetrà seguir-lo des dels balcons. Per contra, aquests són només alguns dels espectacles destacats d'aquesta edició (i per a alguns encara queden reserves disponibles):