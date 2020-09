La vacuna de Pfizer i BioNTech pot rebre l'aval dels EUA abans que acabi l'any

Albert Bourla, cap del gegant farmacèutic Pfizer, una de les empreses que desenvolupen una vacuna contra el coronavirus, ha assegurat aquest cap de setmana que hi ha "bones possibilitats" que la companyia sàpiga a finals d'octubre si el seu prototip funciona.

En una entrevista per al programa dominical de la CBS Face the Nation, Bourla ha dit que encara és d'hora per saber si els nord-americans podran rebre una vacuna contra el coronavirus abans del 2021, ja que l'emissió de la llicència depèn dels reguladors federals i dels temps que triguin a concedir-la. "Tenim moltes possibilitats de saber si el producte funciona a finals d'octubre", ha dit fent referència als estudis que ha dut a terme Pfizer.

When will @Pfizer know if its #Covid19 #vaccine is effective? CEO Albert Bourla to @margbrennan: “In our base case, we will know if the product works or not by the end of October.” $PFE pic.twitter.com/b3w8210Icp — Face The Nation (@FaceTheNation) September 13, 2020

Tot i així, Bourla ha assegurat que Pfizer s'està preparant per a l'aprovació per part del govern federal i per a una distribució de la vacuna abans que acabi l'any. "Vam començar a fabricar i ja hem fabricat centenars de milers de dosis, de manera que, en cas que tinguem una resposta positiva de l'estudi, estarem preparats".

Associació amb Alemanya

Pfizer, que s'ha associat amb la biotecnològica alemanya BioNTech per a l'elaboració de la seva vacuna contra el coronavirus, ha començat a inscriure 30.000 persones en la prova de vacunes de la fase III, però vol ampliar la seva inscripció fins a 44.000. La decisió d'incrementar el nombre de participants prové del seu desig d'expandir-se a poblacions més vulnerables. "Ara mateix, l'estudi recluta voluntaris de 18 a 85 anys. Ara anirem a buscar els de 16 anys. I també busquem persones amb afeccions especials, afeccions cròniques com els pacients amb VIH, tot plegat per augmentar la diversitat de la població també".

Tot i que Pfizer és una de les diverses empreses que actualment inscriu participants en el seu assaig de vacunes de la fase III, és l'única companyia farmacèutica amb seu als Estats Units que ha rebutjat diners federals per al projecte de preparació del seu candidat a la vacuna. Si la vacuna contra el coronavirus falla, Pfizer absorbirà l'impacte econòmic. Però va refusar el finançament del govern per protegir el gegant farmacèutic de la lluita política.

Tot i que Bourla no ha volgut predir quan podria estar llest el prototip de la companyia, el doctor Scott Gottlieb, antic director de la Food and Drug Administration, el regulador dels Estats Units, i membre del consell d'administració de Pfizer, ha subratllat que no creu que estigui àmpliament disponible fins al 2021.

"És probable que tingui una entrada al mercat molt progressiva. Però la majoria de la gent no tindrà accés a una vacuna fins al 2021. Crec que potser el primer trimestre del 2021, probablement la primera meitat del 2021. I això suposant que aquestes vacunes siguin segures i es demostrin eficaces en aquests grans assajos". En el millor dels casos, el 2020 només la podran rebre petits grups de població de risc.