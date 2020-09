“Prefereixo no pujar els nens a l’autobús”

Falten vint minuts per a les nou del matí i el carrer Entença, a l’Eixample de Barcelona, és un formigueig de famílies acompanyant criatures a l’escola: moltes a peu, algunes amb patinet i d’altres en bicicleta. El bus que puja per aquest carrer i que el curs passat anava tan ple que a vegades es feia impossible trobar-hi un lloc, el V9, circula molt buit, amb una dotzena de persones a tot estirar. La imatge es repeteix una mica més amunt, a l’avinguda Josep Tarradellas, on té parada l’H8, que és la tercera línia de bus amb més demanda de totes les que circulen per la ciutat. “Ara anem molt còmodes, jo viatjo molt tranquil·la, però l’any passat hi havia dies que era per queixar-se”, explica la Teresa Esteban, que per feina agafa l’autobús a diari des del mes de maig.

La imatge al metro, en canvi, ja és diferent. A la L5 en hora punta els vagons circulen força plens, tot i que lluny de les aglomeracions habituals. “Està massa ple. Jo l’agafo perquè no tinc alternativa i el necessito per venir a treballar”, lamenta la Laia Sunyer a la sortida de l’estació Entença. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), de fet, ha previst un reforç a l’hora punta matinal de la L1 i la L5, que són les més carregades, i insisteix que el metro és segur.

Tot i que l’arrencada del curs escolar marca la data clau per a la recuperació de l’oferta habitual al transport públic, la demanda aquests dies al metro i bus continua per sota del 60% del que seria habitual a mitjans de setembre. L’ús del vehicle privat, en canvi, remunta a més velocitat, i dijous el trànsit a Barcelona ja es trobava només un 8% per sota del que es donava l’any passat quan no hi havia cap incentiu del teletreball i la crisi associada al covid encara no havia deixat milers de persones sense feina o sense opcions d’oci. S’hi barregen decisions forçades per la situació laboral i canvis d’hàbits, però la baixada al transport públic és evident: dijous hi va haver un 44% de les validacions habituals al metro, Ferrocarrils i Rodalies, segons dades de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). I qui més guanya és la bici: s’ha detectat un increment del 15,4% a la xarxa de carrils per a ciclistes.

Patinet i bicicleta

“Els nens ho toquen tot, jo prefereixo no pujar-los a l’autobús, hi veig un risc que em puc estalviar”, explica la Veronica Isola mentre s’espera a la parada de la nova línia 141, al carrer Calàbria. Avui, a més dels seus dos fills, porta un amic a l’escola i per tant ja no pot fer servir la bicicleta, que és el sistema que té previst utilitzar cada matí. Sobretot, si el bus va guanyant adeptes.

La família del Carles J. Comalada s’ha comprat un patinet per no arriscar-se a les acumulacions que eren habituals al V9. “El problema el vèiem al matí, quan tothom entra a la mateixa hora i el bus va passant per diferents escoles”, explica. Abans de començar el curs ja va buscar consell al grup de WhatsApp de famílies per saber com els anava als que ja feien servir el patinet.

Segons una enquesta de la xarxa social NextDoor, el 53,8% dels barcelonins han canviat de mitjà de transport per la pandèmia. L’estudi, fet a partir de 5.055 entrevistes a diferents ciutats espanyoles, mostra que ara la majoria d’enquestats (el 59,6%) caminen més, però també que hi ha un 14,3% que diu que agafa més el cotxe. Segons aquesta enquesta, els canvis en la mobilitat han afavorit també els vehicles de mobilitat individual com el patinet: a Barcelona hi ha un 19% d’enquestats que diuen que ara fan servir més la bici o el patinet, mentre que l’ús del cotxe creix un 7,5%.

Torna el revisor

“Volem que els usuaris ens tornin a veure, acabar amb certa sensació de barra lliure”, explica un revisor a bord d’un dels autobusos de TMB. Amb l’arrancada del curs, a banda de recuperar el 100% de l’oferta, els autobusos de la ciutat també han recuperat la porta de davant per a la pujada del passatge i la figura del revisor. Durant l’estat d’alarma la companyia va suspendre la revisió de bitllets, i ara, en la fase de “represa prudent”, el transport públic de la ciutat recupera certa normalitat amb els revisors de nou a bord dels busos i la possibilitat d’interactuar amb el conductor.