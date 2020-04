La directora de Salut Pública de l'OMS: "Si es fa un pla estratègic i la gent segueix amb la disciplina, soc optimista"

María Neira, directora de salut pública de l'OMS, ha dit aquest dimecres a El món a RAC1 que hi ha "un cert grau d'optimisme" respecte a l'evolució del covid-19. "Els signes que estan arribant fan constar que alguna cosa estem fent bé. Ara cal gestionar el coneixement que n'hem obtingut per sortir d'aquesta situació de confinament de la millor manera possible", ha explicat.

"Si es fa un pla estratègic intel·ligent per a la transició i la gent continua amb la mateixa disciplina, soc moderadament optimista", ha dit, i ha afegit: "El que és clar és que hi ha d'haver un pla estratègic i integral que englobi tots els aspectes, no només mesures ad hoc: un conjunt de mesures, assistencials, de contenció del virus... I cal blindar també les persones grans. Coneixem molt bé el grup vulnerable, està molt definit, i podem blindar-lo molt bé. Cal tenir un pla per a les residències de gent gran i que el sistema sanitari continuï preparat. I fer tests perquè siguin útils per a les mesures que es volen prendre".

12 mesos per tenir una vacuna

Neira ha explicat que la vacuna contra el covid-19 no estarà preparada fins d'aquí a 12 mesos. "Per molt que hi hagi investigacions i projectes molt prometedors, no crec que puguem comptar amb una vacuna abans de 12 mesos. No ens podem saltar les etapes", ha dit la directora de salut pública de l'OMS, que ha indicat: "Com a societat haurem d'aprendre a viure amb una inversió en prevenció". "Els riscos els confrontem tots els dies, la qüestió és fins a on podem assumir els riscos i quines mesures de prevenció podem establir per minimitzar-los".

Sobre la immunitat que pot deixar el virus, Neira ha dit que el virus el coneixen des de fa tres mesos. "No se sabrà quina és la seva immunitat fins d'aquí un temps. Però l'experiència que tenim d'altres virus ens diu que podria deixar una immunitat i que podria durar uns mesos. Quants? Tant de bo els que necessitem per desenvolupar una vacuna, però durant aquest temps hem de protegir-nos", ha apuntat.

La doctora ha explicat que a Suïssa han decidit tancar totes les activitats però que deixen sortir les persones i no recomanen l'ús de mascaretes. "Aquí la població és molt disciplinada, però a Espanya també, la gent està seguint les mesures. Si es fa un pla estratègic i la gent segueix amb la mateixa disciplina i responsabilitat, soc relativament optimista", ha apuntat.

Sobre les aplicacions de les quals es parla per fer un control de qui ha passat la malaltia i qui no, Neira ha dit que "hi ha aplicacions que no entrarien especialment en la intimitat i aportarien una informació molt útil, sempre que no caiguéssim en una cacera de bruixes". "Són debats que cada societat ha d'afrontar, però veig la societat molt preparada per entendre que tot això pot ajudar-nos en aquest control fins que passi tot això".

Neira ha dit que després de sortir d'aquesta crisi sanitària caldrà prendre mesures preventives. "La previsió primària s'haurà de reforçar, prevenir les condicions mediambientals, alimentàries... la qualitat de l'aire que respirem. Tant de bo aquesta experiència tan dolorosa faci que en surtin reforçades. Haurem de generar ambients que generin salut i no els que ens portin a ambients vulnerables", ha conclòs.