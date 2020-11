Catalunya supera el pic de contagis de la segona onada

Catalunya ha superat el pic de contagis de coronavirus de la segona onada, segons ha anunciat aquest divendres el departament de Salut. "És el resultat de l'aplicació precoç d'unes mesures molt dures i contundents, però efectives per controlar el creixement dels contagis, però cal recordar que en l'àmbit assistencial continuem amb una elevada pressió que afecta la sostenibilitat de les activitats ordinàries dels nostres centres públics de salut", ha assenyalat el secretari general de Salut, Marc Ramentol.

Els hospitals estan suportant encara una càrrega d'ingressos massa elevada, tant a plantes convencionals com espais covid. Tot i que s'està veient una certa desacceleració en el ritme d'hospitalitzacions, Salut és prudent, ja que la recuperació d'aquests malalts és lenta i els ingressos es van acumulant. "L'efecte de les mesures és prematur", ha advertit Ramentol. De moment, les últimes dades públiques informen que actualment hi ha 2.725 persones ingressades a l'hospital, 45 menys que les que hi havia dijous, i 471 pacients en llits de cures intensives, 14 menys.

Per aquest motiu, i com ja va fer a la primera onada, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha aprovat una instrucció per integrar temporalment els serveis de les mútues laborals i els centres privats a la xarxa pública. L'objectiu és ampliar la capacitat hospitalària instal·lada i anticipar-se a la demanda de casos de covid-19. "Estem en un escenari semblant al de la primera onada i sabem que la pressió assistencial continuarà augmentat les properes setmanes", ha argumentat Ramentol.

A partir de demà dissabte, les dades públiques inclouran els llits privats que atenen malalts crítics de coronavirus. Actualment, hi ha 542 persones amb covid-19 ingressades en llits d'UCI a tot Catalunya, 70 en llits de la sanitat privada, que en pot aportar aproximadament uns 200. Això suposa que el virus ocupa el 87% de tota la xarxa de crítics disponible al país. Ramentol ha indicat que la instrucció és molt semblant a l'aprovada durant la primera onada, quan la integració, ha defensat, va ser un "èxit".

El coordinador de la unitat de seguiment del covid, Jacobo Mendioroz, ha explicat que aquesta tímida millora es deu a les mesures desplegades ara fa dues setmanes i que els propers dies i setmanes es començarà a veure "l'efecte sumatori" de la resta de restriccions. "Per exemple, reduint encara més la taxa de reproducció, que és el que ens interessa", ha apuntat l'epidemiòleg.

106 defuncions noves

Però encara que alguns indicadors epidemiològics evolucionen favorablement, la segona onada encara es viu de manera intensa a tot Catalunya. Després de setmanes de gran transmissió i d'un increment de la pressió hospitalària, la conseqüència més dura de l'epidèmia torna a donar la cara: ja s'està observant un augment de les víctimes mortals. Només aquest divendres s'han reflectit als registres 106 noves defuncions reportades per les funeràries catalanes, la majoria d'elles (95) entre el 3 i el 4 de novembre. En nou mesos, el covid-19 ha causat 14.482 morts, 1.098 l'últim mes.

Defuncions

Morts causades pel virus (dades agregades dels últims set dies)

El camí cap a l'estabilització de l'epidèmia és molt lent tot i les restriccions a la mobilitat i la interacció social. El ritme de contagis (R), o la velocitat de propagació del virus, baixa molt progressivament per sota de l'1: ara se situa en el 0,94 i això significa que de cada 100 contagis encara se'n generen 94 més. Però a hores d'ara s'estan diagnosticant 818 contagis cada 100.000 habitants, una xifra que multiplica per 16 el valor que els experts consideren prou sòlid per controlar la transmissió del virus (50). A més, el risc de rebrot, que anticipa possibles creixements sobtats a catorze dies vista, va disminuint (731 punts) però està molt lluny dels llindars considerats segurs (100).

Dels tres indicadors que el Govern fixa com a prioritaris per controlar la corba i començar a plantejar-se una flexibilització de les restriccions, només s'ha assolit un i d'una forma poc consolidada: abaixar la R per sota d'1. Els altres dos -reduir a un miler la xifra de contagis diaris i disminuir la pressió a les unitats de cures intensives, tenint com a màxim 300 pacients ingressats- estan lluny de complir-se.

El departament de Salut ha notificat aquest dimarts 4.796 nous contagis confirmats per PCR o test antigènic, quatre vegades més que l'objectiu marcat per les autoritats. La positivitat de les proves, però, va a la baixa i Mendioroz n'ha valorat aquest canvi: actualment l'11,4% de les proves donen positiu, quan fa una setmana aquesta indicador es va disparar fins al 13,4%.

A les residències de gent gran, un espai molt vulnerable que les autoritats sanitàries prioritzen en el control de l'epidèmia per les dramàtiques conseqüències viscudes a la primera onada, hi ha 1.293 positius. Un total de 164 residències (15,5% del total) s'ha registrat algun cas aquesta setmana.

Taxa de contagi o RT

Velocitat de propagació del virus els últims 7 dies