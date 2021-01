EN DIRECTE | Salut actualitza l’estat de la campanya de vacunació del covid-19

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, actualitzen aquest dimecres l'estat de la campanya de vacunació del covid a Catalunya. La compareixença coincideix amb l'arribada de les primeres dosis de la vacuna de Moderna, que s'espera que aterrin al país entre les 14 hores i les 15 h. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que va ser un transportista de vacunes qui els va comentar que la vacuna de Moderna arribarà aquest dimecres. “No teniem la confirmació oficial del ministeri de Sanitat”, ha admès.

Des del passat 27 de desembre, el departament de Salut ha administrat la primera dosi de la vacuna de Pfizer -la majoritària durant el primer trimestre de l'any- a 91.382 persones, 15.195 en un sol dia, i la setmana que ve preveu començar a posar-ne la segona a les residències verdes, les que no tenen cap infecció detectada, ara que ja han passat el mínim de 21 dies que cal deixar entre dosis. La primera setmana de febrer, doncs, ja hi haurà persones vacunades completament a Catalunya. Com és lògic, Salut començarà a posar les segones dosis a les primeres residències on va iniciar la campanya, en el mateix ordre. “Si tot va bé, la senyora Josefa de la residència Feixa Llarga de l'Hospitalet de Llobregat serà la primera a rebre-la”, ha indicat Argimon.

Salut ha rebut 180.020 dosis de vacunes de Pfizer, 60.000 a la setmana, i fins ahir dimarts va distribuir 136.340 dosis arreu del país. Argimon ha recordat que la vacunació del covid suposa tot un repte logístic, no només per la seva distribució de manera ultracongelada, sinó perquè a diferència de la de la grip, no ve preparada. “Un cop es prepara amb sèrum fisiològic, s’ha d’administrar en el mateix lloc. A més, cada vial de Pfizer proporciona cinc dosis, mentre que la de la grip ve amb format unidosi.