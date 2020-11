Salut torna a integrar els llits privats a la xarxa pública per fer front al virus

Com ja va fer en la primera onada, el departament de Salut reforçarà l'aliança entre hospitals de diferent titularitat que operin a la mateixa regió sanitària per fer créixer la disponibilitat de llits, tant convencionals com de crítics (aquests últims podrien créixer fins als 1.100), del conjunt del país. Les autoritats sanitàries alerten que, si bé les dades indiquen que s'ha passat el pic màxim de contagis, caldrà esperar unes setmanes per arribar al pic d'ocupació dels hospitals i és necessari disposar de tants llits com sigui possible per atendre malalts de coronavirus, però també d'altres malalties.

"Estem en un escenari semblant al de la primera onada i sabem que la pressió assistencial continuarà augmentant les pròximes setmanes", ha vaticinat el secretari general de Salut, Marc Ramentol. Per ampliar la capacitat hospitalària instal·lada de llits i anticipar-se a l'augment de la demanda, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha aprovat una instrucció per integrar temporalment els serveis de les mútues laborals i els centres hospitalaris, sociosanitaris i residencials privats a la xarxa pública.

Si bé les derivacions s'estan fent des d'aquesta setmana, serà a partir de demà, dissabte, que les dades públiques inclouran els llits privats que atenen malalts crítics de coronavirus als registres. Actualment hi ha 542 persones amb covid-19 ingressades en llits d'UCI a tot Catalunya, aproximadament 70 dels quals són llits de la sanitat privada. Això suposa que actualment els afectats pel virus ocupen el 57% de tota la xarxa de crítics disponible al país. Els centres de titularitat privada en podrien aportar aproximadament un total de 200, en funció de les necessitats del sistema.

Per mencionar un exemple, l'HM té el 60% dels seus llits d'UCI –7 de 12– ocupats per pacients covid-19, així com el 16% de l'hospitalització a planta i a mitja. Ramentol ha indicat que la instrucció és molt semblant a l'aprovada durant la primera onada, quan la integració –ha dit– va ser un "èxit". Aleshores, logísticament, els llits de la Teknon o de l'HM Delfos s'integraven als de la Vall Hebron ; els de la Clínica Corachan, als de l’Hospital del Mar, i els de la Dexeus, al Clínic, per exemple.

Els centres privats, que, segons disposa la resolució, "hauran d'atendre de manera preferent les derivacions" del CatSalut, rebran una "contraprestació en igualtat de condicions" a la que reben els hospitals del sistema públic per la seva activitat assistencial. Per tant, es mantindran les tarifes del decret llei 12/2020 d'abril, que preveu un pagament de 43.400 euros per cada alta hospitalària a les unitats de cures intensives (UCI) i de 5.000 euros per estades superiors a 72 hores en llits convencionals.