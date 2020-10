EN DIRECTE | Salut començarà a distribuir els test d'antigen, més ràpids que les PCR

Salut començarà a distribuir aquest cap de setmana test d'antigen per augmentar la capacitat de diagnòstic en un moment en què el "coronavirus s'ha posat a córrer", ha informat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha subratllat, però, que aquestes proves encara no estaran disponibles perquè els centres de primària hauran de preparar un pla logístic. El departament ha reservat un milió d'aquests kits. Els test, que es fan a partir de mostres de nas i gola, tenen el mateix valor que les PCR però són molt més ràpid, ja que els resultats poden estar disponibles en 15 minuts, cosa que escurça tots els terminis.

El responsable de Salut, que ha comparegut des del seu domicili particular perquè està fent quarantena al ser contacte d'un positiu, ha indicat que en les últimes dues setmanes el coronavirus ha pres embranzida, el què obliga a respondre amb "velocitat.

El departament ha donat també instruccions perquè els 60.000 professionals de residències es puguin autoprendre mostres nassals als professionals de salut, en el què seria un cribratge sistemàtic per intentar frenar l'entrada del virus als centres de gent gran. "No podrem impedir que el virus entri però no podem permetre que es generalitzi", ha dit. De moment, ja s'ha posat en marxa com a pla pilot a residències del Vallès Oriental i en dues de Barcelona.

Defensa de les mesures

En l'atípica roda de premsa, el responsable sanitari ha insistit en justificar les mesures restrictives aprovades pel PROCICAT, i que pengen d'un fil pendents de l'aprovació judicial, com a una via de reduir la velocitat de transmissió del coronavirus, que també s'ha disparat en les últimes dues setmanes.

A l'espera que el TSJC resolgui si autoritza o no el nou paquet de mesures aprovades per les autoritats sanitàries, el número dos del departament de Salut ha defensat les restriccions dures i contestades pel sector de la restauració perquè, ha dit, que es pretén avançar a un escenari que en "dues setmanes o 10 dies" podrien empitjorar la situació epidemiològica i, per tant, s'haurien de prendre restriccions encara "més dràstiques".

"Si omplim els hospitals de malalts covid no podrem donar atenció als que no en tenen o als crònics", ha afirmat per apel·lar a la conscienciació col·lectiva que cal sacrificar els moviments i les trobades socials al mínim per tal de no arribar a les situacions del mes de març i abril. "No ho podem fiar tot a l'entorn assistencial", ha subratllat el responsable, que ha admès que les mesures intensificaran "l'esgotament" de la societat i ha alertat que un ambient social crispat "alimenta l'extrema dreta".

El doble de PCR

El cansament també arriba als professionals que s'han abocat al 100% en la lluita contra la pandèmia, ha recordat Argimon. En dos mesos s'han doblat les proves PCR, per exemple, el què suposa augmentar la feina de la cadena de rastrejadors i laboratoris. En l'àmbit escolar des del 14 de setembre s'han fet més de 160.000 proves, de les quals 96.000 s'han fet als centres educatius. En els últims dies s'han fet cribratges a centres escolars de Tortosa, al barri de la Florida a l'Hospitalet, i en breu es faran el Turó de la Peira, el raval, Montcada i Reixac o Mataró, ha enumerat el responsable de Salut.

Argimon ha admès que les últimes dues setmanes el coronavirus s'ha disparat i ha situat Catalunya en una situació epidemiològica molt pitjor del què preveien els responsables sanitaris. En només quinze dies l'ocupació dels llits UCI dels centres catalans ha augmentat en un 30%, i s'ha passat de 140 malalts de coronavirus crítics als 190, i s'ha doblat el número de casos positius. La velocitat de transmissió, segons Argimon, també ha crescut en aquest període i ha passat del 0,96 a 1,4 actuals, en un increment que trenca la tendència que fins ara estava estabilitzada al voltant de l'1. "La corba del coronavirus creix en els últims dies", ha subratllat.