Salut prohibeix les sortides de les residències però manté les visites obertes

La Generalitat endureix de nou les restriccions a les residències per evitar que el covid-19 s'escampi més entre la població gran, més vulnerables al virus. Després d'una reunió, aquest matí, amb els representants del sector, el departament de Salut ha decidit prohibir durant 15 dies revisables "les sortides curtes" dels "residents no autònoms". La mesura, que compta amb el vist-i-plau de la patronal majoritària i també amb la federació d'entitats que gestionen residències, té per objectiu reduir les possibilitats de contagi dels avis quan surten a dinar amb la família, de cap de setmana o bé en qualsevol altra de les sortides habituals que fan els residents.

En canvi, de moment, Salut manté obertes -i amb la intenció de "reforçar"- les visites de familiars als centres, per tal de garantir que les persones més grans puguin mantenir contacte amb el seu entorn més proper d'una manera més controlada, dins dels centres. Així, les residències classificades com a verdes i taronges (sense casos o amb algun positiu però amb capacitat per fer aïllaments) "han de facilitar un mínim d’una visita setmanal, a més han de garantir fer-les en horaris compatibles amb els horaris dels familiars. Per tant, si així és precís, s’han de programar també visites en caps de setmana", explica el departament de Salut, a través d'un comunicat que s'ha fet públic aquesta mateixa tarda.

D’altra banda, per a les residències amb un semàfor vermell (és a dir, aquelles que tenen casos i que a més no tenen capacitat de garantir aïllament ni circuits lliures del virus) "han de facilitar eines telemàtiques per comunicar-se i/o informació a la família de forma àgil".

PCR per a treballadors

El cert és que, segons les últimes dades de la Generalitat, les residències ja se situen com el segon lloc d'origen de brots de coronavirus (amb un 12% del total dels brots detectats), per darrera de l'origen en l'entorn familiar o domiciliari, que es on es produeixen la majoria de contagis (56%).

Per aquest motiu, el Govern també s'ha compromès a "reforçar del cribratge als professionals que treballen en els centres residencials". Aquest cribratge es realitzarà amb prova PCR que, tal com indica Salut, s'hauran de fer els propis treballadors amb una "autopresa" d'una mostra de frotis nasal. El departament té previst proveir de proves PCR tots els treballadors "que no s’hagin testat en els darrers 15 dies". L'objectiu és intentar que, aquesta segona onada, no es repeteixi la propagació entre residents i treballadors i evitar, de rebot, que les plantilles quedin reduïdes dràsticament pels aïllaments i casos positius.