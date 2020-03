El TSJC requereix a l'Institut Català de la Salut que proporcioni equips de protecció al personal sanitari

Igual com ja ha fet un altre jutjat amb la conselleria de Salut de Madrid, la sala social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès un requeriment a l'Institut Català de la Salut i 32 entitats més perquè equipin com més ràpidament millor tot el personal sanitari amb material de protecció per continuar lluitant contra l'emergència del covid-19. El sindicat Metges de Catalunya havia demandat l'organisme i la resta d'entitats i sol·licitava al tribunal que establís una mesura cautelaríssima perquè es fes arribar el material de protecció als professionals en 24 hores.

La resolució del tribunal subratlla que la declaració de l'estat d'alarma i el confinament total de la població per fer front a l'emergència del coronavirus "evidencia una veritable situació de risc" per a molts treballadors, i especialment per als professionals sanitaris. Els magistrats que han estudiat la demanda diuen que les mateixes autoritats admeten que no disposen "de prou mitjans" per protegir els treballadors de la sanitat i per això ordenen la mesura cautelar que obliga, tan bon punt es rebi el material, a repartir-lo entre els centres de manera urgent.

Tant sindicats com professionals admeten que des de l'inici de la crisi els ha arribat alguna partida de subministraments, però apunten que la situació "és crítica". El poc material que els ha arribat els obliga a allargar la vida útil de mascaretes, guants, bates i ulleres, i no saben si les futures partides arribaran abans que es quedin sense aquest primer material que ara estan estirant.

Tot i que el TSJC els dona la raó i ordena el repartiment del material, l'execució de la mesura no serà immediata, perquè l'ICS i la resta d'entitats demandades tenen 20 dies per presentar recurs des del moment que els notifiquin l'acord judicial.

De fet, aquest és el mateix obstacle amb què han topat la resta de demandes presentades a l'Estat per exigir la protecció del personal sanitari. La primera es va presentar davant d'un jutjat social de Madrid, que va ser el primer a ordenar a la conselleria de Salut d'aquesta comunitat que dotés el personal sanitari dels equips de protecció pertinents per fer front a la pandèmia. El Tribunal Suprem estudia una demanda contra el ministeri de Sanitat de la Confederació Estatal de Sindicats de Metges (CESM).

Quatre jutjats urgeixen a confinar alguns mossos

D'altra banda quatre jutjats contenciosos administratius més, dos de Barcelona i dos de la demarcació de Tarragona, han urgit al Govern perquè confini a casa alguns agents dels Mossos d'Esquadra amb patologies prèvies que formen part del col·lectiu més vulnerable al covid-19. Els jutges han donat la raó al sindicat SAP-FEPOL.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat aquest dimarts que actualment ja hi ha 1.400 mossos aïllats preventivament pel virus. Un centenar, a més, han donat positiu de la prova del covid-19. Entre els policies locals hi ha 643 aïllats i 118 positius més, segons les dades del departament.

Dos jutges més també investiguen la gestió del ministeri de Justícia durant el coronavirus, un a Madrid i un altre a Barcelona. Es tracta d'una altra demanda presentada per un sindicat davant la falta de material de protecció com ara mascaretes, guants i gels desinfectants.