La Vall d'Hebron restringeix les visites als pacients hospitalitzats per diversos brots de covid-19

Diversos brots de coronavirus detectats a l'Hospital de la Vall d'Hebron en les últimes 48 hores han posat en estat d'alerta la direcció del centre, que, tenint en compte aquesta situació i el creixement de l'ocupació de llits per a pacients covid a causa del rebrot de la pandèmia, ha decidit imposar diverses mesures restrictives. La principal restricció afecta les visites als pacients hospitalitzats: a partir d'aquest dijous, tan sols es permetrà l'entrada d'un acompanyant en els parts, en pacients pediàtrics, discapacitats o dependents, i de dos acompanyants en els casos de pacients que es trobin en el procés de final de vida.

La gerència del centre ha assegurat en un comunicat que ha aïllat les zones on s'han detectat els brots i n'està investigant l'origen. A banda de les restriccions en les visites, passaran proves PCR tots els professionals que hagin tingut contacte amb els brots (les proves es faran a l'antiga Escola d'Infermeria), es faran per via telemàtica totes les reunions clíniques amb més de sis assistents i es restringirà l'ús dels menjadors als professionals que estiguin de guàrdia o facin torns de 12 hores. Pel que fa a la cafeteria-restaurant per al públic en general, quedarà afectada per les restriccions del Govern i, per tant, haurà d'estar tancada 15 dies a partir d'aquest dijous.

El gerent del centre, Albert Salazar, assegura que les mesures no només s'imposen arran dels brots interns detectats en diverses àrees -no es detallen els professionals afectats-, sinó tenint en compte "el creixement de pacients covid-19 durant la segona onada que estem patint aquests dies" i que suposa "que l'ocupació de llits de l'Hospital i dels dispositius del territori que hi col·laboren estigui creixent de manera exponencial en les últimes hores pel que fa a pacients amb coronavirus". Segons el comunicat del centre, les restriccions es mantindran fins que els brots es donin per controlats i superats.