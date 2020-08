Salut comença un nou cribratge massiu a Vilafranca davant d'un brot de covid-19 "complex i sense un focus clar"

Salut estén les campanyes de cribratge massiu per detectar nous casos de coronavirus entre la població en localitats on ha incrementat el nombre de positius. Primer van ser Sabadell, Terrassa i Ripollet, i des d'avui se'n fan també a Vilafranca del Penedès i Santa Coloma de Gramenet. La consellera de Salut, Alba Vergés, s'ha desplaçat aquest matí a la capital de l'Alt Penedès, on ha reconegut que la situació del virus preocupa, perquè el brot que s'hi ha detectat "és complex i sense un focus clar", tot i que inicialment es va relacionar amb una trobada familiar d'entre 30 i 40 persones en un espai tancat, segons ha explicat l'alcalde Pere Regull. En canvi, a Santa Coloma de Gramenet, ha dit Vergés, la incidència del virus es focalitza en dos barris. Per això el cribratge que s'hi fa és diferent.

651x366 Cua davant de l'edifici on es realitza el cribratge massiu per coronavirus de Vilafranca del Penedès / MANOLO GARCÍA / MANOLO GARCÍA Cua davant de l'edifici on es realitza el cribratge massiu per coronavirus de Vilafranca del Penedès / MANOLO GARCÍA / MANOLO GARCÍA

L'objectiu dels cribratges és fer aflorar els casos asimptomàtics, especialment entre la població més jove i en els punts on s'ha detectat últimament una major incidència del virus. Tot i així, Vergés ha assegurat que la situació pel virus al conjunt de Catalunya "és molt bona": "Portem una tendència molt a la baixa i la incidència no és tan alta com fa dues o tres setmanes", ha subratllat la titular de Salut en unes declaracions recollides per l'agència ACN. Ara bé, la consellera també ha llançat un avís de cara a l'octubre, quan Salut preveu que caldrà "contenir una onada gran" del virus, que coincidirà també amb una etapa d'incidència de la grip, cosa que afegirà una "complexitat més gran" a la situació.

"Prendrem mesures quan sigui necessari per frenar els petits o grans creixements i frenar-los al primer moment", ha afegit Vergés. De cara a la tardor, quan el departament de Salut preveu que la situació esdevengui més complexa, es reforçarà el treball per tallar les cadenes de transmissió que ja s'està fent.

651x366 Personal sanitari informant sobre el cribratge massiu que s'està fent a partir d'aquest dilluns a Vilafranca del Penedès / MANOLO GARCÍA / MANOLO GARCÍA Personal sanitari informant sobre el cribratge massiu que s'està fent a partir d'aquest dilluns a Vilafranca del Penedès / MANOLO GARCÍA / MANOLO GARCÍA

L'Arnau de Vilanova tanca una de les tres plantes covid

L'evolució a la baixa dels ingressos a Lleida els últims dies ha dut l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida a tancar una de les tres plantes dedicades a l'atenció de pacients amb covid-19. Se suma així a l'Hospital Santa Maria, que la setmana passada va tancar també una de les dues plantes per a malalts de coronavirus. Segons han confirmat des de l'hospital a Efe, a l'Arnau queden obertes dues plantes per a malalts de coronavirus amb una capacitat de 56 llits, 33 dels quals ocupats ara per ara.

Salut ha informat que hi ha 67 pacients de coronavirus ingressats en hospitals públics de la ciutat, 14 d'ells a l'UCI. I pel que fa al nombre total de positius a la demarcació, n'hi ha 9.460 des de l'inici de la pandèmia, 64 registrats les últimes hores.