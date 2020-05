Vergés: "És aviat per dir si hi pot haver un repunt o no. El que sí que tenim és una bona capacitat de detecció"

Després de les dades que el departament de Salut va donar aquest dijous a la nit sobre l'afectació del coronavirus a la població de Catalunya, Alba Vergés ha indicat aquest divendres a RAC1 que encara és aviat per saber si estem davant d'un repunt. I és que, segons les dades, els contagis a Catalunya es van triplicar aquest dijous, amb 938 positius diagnosticats. "Encara és aviat per dir si hi pot haver un repunt o no. El que sí que tenim és una bona capacitat de detecció. I això és molt positiu. Però no hi ha cap indici que ens faci pensar en possibles rebrots", ha dit Vergés, que ha afegit: "Detectar més és molt positiu, ja que com que no hi ha més entrades a urgències ni a més UCIs, vol dir que estem en bona situació sanitària. Per això ens podem plantejar un desconfinament controlat". Això sí, ha dit que cal "seguir controlant" i ha fet una crida "a la prudència" perquè això "no s'ha acabat": "Les mesures d'higiene i la distància s'han de mantenir, són molt importants".

Preguntada per la diferència de dades entre les que dona Salut i les que dona Sanitat, la consellera ha dit que la diferència rau en què el Ministeri de Sanitat dona les dades de Salut Pública, "que són uns registres més acurats", mentre que des de Salut han decidit donar les dades "més al dia". "Totes són certes", ha apuntat. "Nosaltres donem el que tenim en aquell moment i anem actualitzant sèries", ha dit Vergés, que ha explicat que les dades de Salut Pública són més "serioses" i "contrastades" i per a això "cal temps". "No sé què envien la resta de comunitats, sé què enviem nosaltres i com ho demana el ministeri. Ells tenen les dades que nosaltres els enviem, les tenen totes". Sobre les dades de morts, Vergés ha dit que "els morts que donem són els registres que entren en el sistema de salut pública de la Generalitat. El que dona el ministeri són dades més antigues perquè la Generalitat ha fet un esforç per tenir-les més actualitzades".

Sobre les sortides de la gent, Alba Vergés ha dit que "la gent ha quedat amb altres per anar a córrer i a caminar i, per tant, els contactes han augmentat. No és un tema de penalitzar conductes, sinó de confiar molt en la maduresa de la societat". Sobre el desconfinament, ha apuntat: "N'hi ha moltes ganes, però és molt normal. Jo tinc moltes ganes de fer desconfinaments, per això ens hem esforçat en fer un pla per desconfinar Barcelona i la seva àrea metropolitana. En cap moment vull ser una barrera per a la societat, hem de debatre què podem fer i fer-ho bé. Hem de posar en una balança els riscos, però també les necessitats". Així, sobre les fases i el pas de Barcelona a la fase 1, ha indicat que espera que "sigui aviat", i ha explicat: "No tenim garantia que la proposta que hem fet [de passar a la fase 0,5] tiri endavant, però ho hem d'intentar. Hi ha gent que s'emmiralla en nosaltres i en les nostres propostes". "Madrid està demanant passar a la fase 1, no és el mateix que demanem nosaltres. La nostra proposta està pactada amb l'Ajuntament de Barcelona i amb altres consistoris. És una proposta treballada que s'adequa a la realitat que tenim avui. Posem prudència, però volem mirar endavant", ha afegit.

Preguntada per la possibilitat d'obrir les escoles, la consellera ha dit que "estem en situació que el departament d'Educació, mirant les necessitats dels nens i nenes, pugui plantejar-se oferir els espais d'aquestes escoles". "Podem trobar maneres d'obrir les escoles abans d'acabar el curs", ha apuntat, i ha afegit: "El risc zero no hi és ni ara, ni d'aquí un mes, ni d'aquí sis mesos". "Sabem què representa l'escola per a la societat, de cohesió social... El confinament afecta molt els nens, malgrat que hem vist que s'adapten a tot", ha conclòs.

Sobre l'estiu, ha estat clara i ha dit que ens trobem a les portes d'un "estiu diferent". "La gent haurà d'aprendre a viure sense exposar-se gaire", ha comentat. "Potser haurem de reservar unes franges per a la gent gran. S'hauran de respectar les vulnerabilitats", ha afegit. A més, ha deixat clar que "les festes majors no seran iguals i no podrem fer tot el que voldríem". I preguntada per la recomanació que proposa el Govern de portar mascareta a l'espai públic, ha apuntat: "La recomanació d’anar amb mascaretes és una protecció més. No cal que siguin quirúrgiques, poden ser casolanes. Protegir-nos individualment pot anar bé per protegir la societat".