Vilafranca del Penedès farà PCRs a tots els temporers de la verema que arribin sense contracte

Unes 24 hores després que la consellera de Salut, Alba Vergés, avisés de la "complexitat" del brot de coronavirus detectat a Vilafranca del Penedès, on aquest dilluns es va començar a fer un cribatge massiu entre la població, i amb la vista posada en l'inici de la campanya de la verema, l'ajuntament de la localitat ha habilitat noves mesures per intentar reduir la incidència del virus i controlar els contagis i la cadena de transmissió. El consistori ha aprovat un protocol elaborat per la comissió de la verema –que excepcionalment aquest any inclou el departament de Salut– que preveu fer proves PCR a tots els temporers de la verema que arribin sense contracte de feina, segons explica l'ACN.

Alguns agents del sector vitivinícola demanaven que es fes un cribatge generalitzat als temporers, però el consistori ho descarta i deixa en mans de les empreses i els pagesos la decisió de fer els tests PCR al personal que tinguin contractat. El document estableix que els temporers que donin positiu durant la campanya de la verema siguin aïllats en un hotel de l'Hospitalet de Llobregat, mentre que els contactes directes seran confinats en un equipament a l'Alt Penedès, encara per definir.

Normalment aquests temporers són acollits en un alberg que s'habilita cada estiu, on se'ls ofereix higiene, menjar i allotjament fins que són contractats en alguna finca, moment en què el celler o el pagès s'ha de responsabilitzar d'ells. Aquest any, abans d'instal·lar-se a l'alberg, però, hauran de sotmetre's a un test PCR, segons ha detallat l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull.

L'alberg es dividirà en dos espais: un per als temporers que encara no tinguin el resultat del test, i un altre per als negatius de covid-19. Si algú dona positiu, serà traslladat a un hotel habilitat a l'Hospitalet de Llobregat. Serà el mateix espai on es derivaran els positius que apareguin entre els temporers contractats si l'amo de la finca decideix fer-los el test per iniciativa pròpia, o bé positius que apareguin al llarg de la campanya.

Per fer les proves, l'Ajuntament de Vilafranca preveu mantenir la infraestructura que s'ha habilitat aquesta setmana al Centre Cultural l'Escorxador per fer el cribatge massiu organitzat pel departament de Salut. Un cop acabin les proves d'aquests dies, la previsió és que l'espai es converteixi en el punt central d'atenció sanitària per als temporers en relació amb el covid.

D'altra banda, Regull ha detallat que també està previst habilitar un espai a l'Alt Penedès per aïllar els collidors que hagin tingut contacte directe amb un portador de la malaltia. L'alcalde ha apuntat que hi ha tres indrets susceptibles d'acollir aquest punt de confinament. L'opció que pren més força és que s'ubiqui en una gran casa de colònies perquè es busca un punt aïllat de la trama urbana, i s'eviti així el risc de desconfinament i de possible propagació de la malaltia. "Volem tenir una verema molt segura", ha subratllat l'alcalde.

El precedent del Segrià

Tant l'alcalde de Vilafranca del Penedès com el gerent de la regió sanitària metropolitana sud, Joan Puigdollers, han admès que la situació viscuda al Segrià a principis d'estiu amb els temporers i la propagació del virus ha servit d'exemple a l'hora de definir el protocol de la verema, tot i que han assegurat que el context és del tot diferent.

En aquest sentit, han remarcat que al Segrià van coincidir milers de temporers, molts dels quals sense allotjament, mentre que al Penedès s'espera l'arribada d'uns 500 collidors, la majoria dels quals treballen a més d'una finca. Bona part dels temporers, han puntualitzat, ja disposen de contracte i allotjament en alguna vinya abans que comenci la verema. De fet, la previsió de l'alberg és acollir una cinquantena de persones.